İdari para cezasının alt sınırı 2025 yılı için yükseltildi
İdari para cezalarının alt sınırı yeniden belirlendi. Para cezası alt sınırı, yüzde 43,93 olarak belirlenen yeniden değerleme oranında artış esas alınarak, 1 Ocak 2025'ten 31 Aralık 2025'e kadar geçerli olmak üzere uygulanacak.
Rekabet Kurumu, 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun kapsamında uygulanan idari para cezalarının alt sınırını yeniden belirledi.
PARA CEZASINDA UYGULANAN ALT SINIR YUKARI ÇEKİLDİ
Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlallerine yönelik idari para cezasının alt sınırı 2025 yılı için yüzde 43,99 artırıldı. Uygulanacak idari para cezasının alt sınırı 241 bin 43 lira oldu. Konuya ilişkin tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.
İdari para cezası alt sınırı, yüzde 43,93 olarak belirlenen yeniden değerleme oranında artış esas alındı.
İDARİ PARA CEZASININ ALT SINIRI 241 BİN 43 TL
İdari para cezasının alt sınırı 241 bin 43 TL olurken bu değişiklik, 31 Aralık 2025’e kadar geçerli olacak.