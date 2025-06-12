İhracat geriledi, büyüme durdu: İngiltere ekonomisi Nisan ayında küçüldü

İngiltere ekonomisi nisanda beklentileri aşan bir şekilde yüzde 0,3 küçüldü. ABD’ye yapılan ihracattaki sert düşüş, bu gerilemede belirleyici oldu. İki ülke arasındaki ticaret, 1997'den bu yana en sert aylık daralmayı yaşadı. Ekonomideki bu zayıflama, Ağustos ayında faiz indirimi ihtimalini güçlendirdi.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), Nisan ayına ilişkin ekonomik büyüme verilerini yayımladı. Verilere göre, İngiliz ekonomisi Mart ayında kaydedilen yüzde 0,2’lik büyümenin ardından Nisan’da yüzde 0,3 oranında daraldı. Ekonomistler, bu dönemde yüzde 0,1’lik bir küçülme bekliyordu.

Sektörel bazda değerlendirildiğinde, hizmetler sektörü yüzde 0,4, imalat sanayi ise yüzde 0,6 oranında geriledi. Buna karşın inşaat sektörü aynı dönemde yüzde 0,9 büyüme kaydetti.

ABD'YE İHRAÇTAKİ DÜŞÜŞ ETKİLİ OLDU

ONS Ekonomik İstatistikler Direktörü Liz McKeown, verilere ilişkin değerlendirmesinde, ekonominin üst üste 4 ay büyüme göstermesinin ardından nisanda ABD'ye yapılan ihracatta rekor düşüş yaşanması nedeniyle daraldığını belirterek, "Bu düşüş, yakın zamanda uygulamaya konulan gümrük tarifelerinin ardından, çoğu mal türünde görüldü." ifadesini kullandı.

Nisanda hizmetler ve imalat sektörlerindeki gerilemeye işaret eden McKeown, nisanda otomobil üretiminin de zayıf performans gösterdiğini kaydetti.

ONS'nin açıkladığı ticaret verilerine göre, İngiltere'nin ABD'ye mal ihracatı nisanda 2 milyar sterlin azaldı. Bu durum, İngiltere ekonomisinin nisanda keskin şekilde daralmasının önemli bir nedeni olarak öne çıkıyor.

EN BÜYÜK AYLIK DÜŞÜŞ

İngiltere'nin mal ihracatında görülen düşüş, Ocak 1997'de kayıtların tutulmaya başlamasından bu yana ABD ile ticarette yaşanan en büyük aylık düşüş oldu ve art arda 4 aylık ihracat artışının ardından geldi.

İhracattaki gerileme, ABD'nin ithal mallara getirdiği tarifelerin etkisiyle yaşanırken, otomobil, demir dışı metaller ve kimyasal madde ihracatının zayıfladığı görüldü.

ABD, İngiltere'yi yüzde 10 gümrük tarifesine tabi tutmuştu. Ancak çelik ve otomobil üreticileri daha yüksek tarifelerle karşı karşıya kalmıştı. Bu alandaki tarifelerin İngiltere'nin geçen ay ABD ile imzaladığı ticaret anlaşması kapsamında düşürülmesi bekleniyor.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİNİ GÜÇLENDİRDİ

İngiltere ekonomisinde nisandaki küçülme ağustos için faiz indirimi beklentisini güçlendirdi. Ekonomistler, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) gelecek haftaki toplantısında politika faizini sabit tutacağını ancak ağustosta indirime gitme ihtimalinin güçlendiğini belirtiyor.

S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Raj Badiani, ekonomik büyüme verilerinin ardından paylaştığı notta, BoE'nin yılın ikinci çeyreği için düşük bir büyüme beklediğini anımsatarak, bankanın gelecek haftaki toplantısında politika faizini yüzde 4,25'te sabit bırakmasını beklediğini ifade etti.

Capital Economics İngiltere Başekonomisti Paul Dales de İngiliz ekonomisinde ilk çeyrekte görülen büyümenin sürdürülebilir olmadığını ve nisanda ekonominin daraldığını dile getirerek, "Bu, BoE'yi gelecek hafta politika faizinde indirime gitmeye itmeyecek ancak ağustosta yeni bir faiz indiriminin gelebileceğine işaret eden başka bir gelişme." ifadesini kullandı.