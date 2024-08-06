İhracatçıdan kur isyanı: Türkiye çok pahalı, döviz karpuzdan ucuz

06 Ağustos 2024 10:15 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 10:16

TİM Başkanı Metin Gültepe, Kayseri'de gazetecilerin sorularını cevapladı. Gültepe, kurun son 3 ayda artmadığını ancak enflasyonun yükseldiğini ifade etti. Gültepe açıklamalarında sanayi ve tekstil sektörünün zor günler geçirdiğinin altını çizdi.

Bloomberg HT’nin aktardığına göre, TİM Başkanı Gültepe, konulan vergilerin fiyatları çok artırmayacak, rekabet şansı verecek bir seviyede olması gerektiğini ifade etti. TİM Başkanı, şu anda en kötü olan sektörlerin başında gerek ciro gerekse kar anlamında hazır giyimin geldiğini söyleyerek şunları kaydetti:

TÜRKİYE ÇOK PAHALI

Tekstilde de öyle… Sektörde biraz talebin düşmesi, Türkiye’deki rekabetçiliğin aşağı doğru düşmesi, Türkiye’nin pahalı değil, çok çok pahalı olmasından kaynaklı siparişler Türkiye’de tutulmuyor. Yani aynı fiyatları vermek zorunda kalıyorsun. Şu anda Türkiye, uzak rakiplerinden yüzde 40-50 daha pahalı.

SANAYİNİN AYAKTA KALMA ŞANSI YOK

Türkiye’de bu kur politikası değişmediği sürece sanayiciliğin ayakta kalma şansı yok. İnsanlar Mısır’a gittiler. Müşterileri de oraya yönlendiriyor. Herkes küçülüyor. Yazık değil mi bu sanayiye? Bu sanayi 30 milyar dolar yapıyor.

Ülkeye 30 milyar dolar kazandırıyoruz. Bunun 20 milyar doları net Döviz girdisi. Dünyada sektörel bazda ihracat yapan ülkelerin senden ucuzluğu yüzde 40-50. Bir yılda kurdaki artış yüzde 25. Benim maliyetimdeki artış yüzde 110.Sanki bu şekilde yapmaktansa düşen düşsün, kalan kalır, giden gider. Yapacaksa bir anda olsun. Bu şekilde devam etmemeli.

Ülkemizde olan makas seviyesi çok farklı. Ülkemizde ihracatçı kazanayım derdinde değil, yaşamanın derdinde. Bütün sektörler küçülüyor, sanayi küçülüyor. O aşağı doğru inmeyi çok görmeden sanayicinin işi zor.”

DÖVİZ KARPUZDAN UCUZ

Mustafa Gültepe, “Mehmet Şimşek’in politikalarından şikayetçi misiniz?” sorusu üzerine, “enflasyon” diye bir sıkıntı olduğunu, ihracatta ilk 6 ayda 3 ay eksi, 3 ay artı yazdıklarını, 2023’te ihracatın yerinde saydığını, işletmelerin alınan siparişlerde zarar ettiğini, fiyat tutturamadığını söyledi.

Gültepe, konuyla ilgili paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Enflasyonla mücadele etmemiz lazım. Bence sanayi tarafı biraz unutuldu. Yani tabii biz zarar edebiliriz. Etmeliyiz de böyle durumlarda ama boyutu önemli. Ama bir boyuttan sonra artık sürdürülebilir olmaktan çıkıyor. Şu anda sanayici, ihracatçı buzdağının altında. O buzdağının üstüne çıkmak lazım.

Türkiye pahalı değil, çok çok pahalı. Türkiye’de şu anda en ucuz şey döviz. Karpuzdan da ucuz.” şeklinde konuştu. Kurun son 3 ayda hiç artmadığını ancak enflasyonun yükseldiğini belirten Gültepe, “(Dolar) 33 (lira) ila 37 (lira) arasında bir fark yok. Yap 37 (lira)” dedi.