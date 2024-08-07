İhracatçılara 5 milyar liralık ek destek verilecek! Ömer Bolat'tan müjde

07 Ağustos 2024 14:21 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 14:21

Bakan Ömer Bolat ihracatçıya ek destek geleceğini açıkladı. Bolat, "Size ayırdığımız bütçeyi daha da artırmak için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından ilave 5 milyar liraya yakın bir bütçe desteği daha talep ettik. Onu da alınca sizlere daha çok ihracat destekleri vereceğiz" dedi.

İHRACATÇILARA 5 MİLYAR LİRALIK EK DESTEK

İstanbul Hazır Giyim ve Moda Fuarı'nın (İstanbul Fashion Connection-IFCO) 6'ncısı düzenleniyor.

Fuarın açılışında konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yatırım, üretim, istihdam ve ihracatta hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerini vurguladı.

Bolat, temmuz itibarıyla son 12 aylık ihracatın 261,5 milyar dolar rakamına ulaştığını, bunun bir rekor olduğunu hatırlattı.

"BÜTÇE İMKANLARIMIZI SONUNA KADAR ZORLUYORUZ."

Ticaret Bakanı Bolat, şöyle konuştu;

"İhracatçılar için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından ilave 5 milyar liraya yakın bir bütçe desteği daha talep ettik. İnşallah onu da alınca sizlere daha çok ihracat destekleri vereceğiz.

Sene içerisinde ihracatçılarımıza bir yılda yurt dışında 5 fuara katılma desteği verirken, yüzde 50'ye kadar, şimdi fuar sayısını 10'a çıkardık.

Hedef ülkelerde yüzde 70 destek veriyoruz, hedef sektörlerde bu yüzde 75'e çıkıyor. Dolayısıyla IFCO da dahil bütün uluslararası fuarlarda ihracatçılarımızın başarılı olması için bütçe imkanlarımızı sonuna kadar zorluyoruz."