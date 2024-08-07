İhracatçılara 5 milyar liralık ek destek verilecek! Ömer Bolat'tan müjde
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) fuarının açılışında konuştu. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracatta hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerini vurgulayan Bolat, dış ticaret açığını 110 milyar dolardan 106 milyar dolara düşürdüklerinin altını çizdi. Bolat, ihracatçılar için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından ilave 5 milyar liraya yakın bir bütçe desteği daha talep ettiklerini açıkladı.
Bakan Ömer Bolat ihracatçıya ek destek geleceğini açıkladı. Bolat, "Size ayırdığımız bütçeyi daha da artırmak için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından ilave 5 milyar liraya yakın bir bütçe desteği daha talep ettik. Onu da alınca sizlere daha çok ihracat destekleri vereceğiz" dedi.
İHRACATÇILARA 5 MİLYAR LİRALIK EK DESTEK
İstanbul Hazır Giyim ve Moda Fuarı'nın (İstanbul Fashion Connection-IFCO) 6'ncısı düzenleniyor.
Fuarın açılışında konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yatırım, üretim, istihdam ve ihracatta hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerini vurguladı.
Bolat, temmuz itibarıyla son 12 aylık ihracatın 261,5 milyar dolar rakamına ulaştığını, bunun bir rekor olduğunu hatırlattı.
"BÜTÇE İMKANLARIMIZI SONUNA KADAR ZORLUYORUZ."
Ticaret Bakanı Bolat, şöyle konuştu;
"İhracatçılar için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından ilave 5 milyar liraya yakın bir bütçe desteği daha talep ettik. İnşallah onu da alınca sizlere daha çok ihracat destekleri vereceğiz.
Sene içerisinde ihracatçılarımıza bir yılda yurt dışında 5 fuara katılma desteği verirken, yüzde 50'ye kadar, şimdi fuar sayısını 10'a çıkardık.
Hedef ülkelerde yüzde 70 destek veriyoruz, hedef sektörlerde bu yüzde 75'e çıkıyor. Dolayısıyla IFCO da dahil bütün uluslararası fuarlarda ihracatçılarımızın başarılı olması için bütçe imkanlarımızı sonuna kadar zorluyoruz."