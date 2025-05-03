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 | Bengü Sarıkuş

İhracatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artış

2025 yılı itibarıyla Türkiye'nin dış ticaretinde önemli gelişmeler yaşanıyor. Uludağ İhracatçılar Birliği UİB’in 2025 Nisan ayı ihracat rakamlarına göre ihracat oranı geçen yıl aynı ayın rakamlarına göre yüzde 15 arttı.

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İhracatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artış
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
03.05.2025
saat ikonu 16:37
|
GÜNCELLEME:
03.05.2025
saat ikonu 16:37

Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda, 2025 yılı için ihracat hedefi 279,6 milyar dolar olarak belirlenmiştir. Bu hedefe ulaşmak için ihracatın yıllık %7 oranında artması gerekiyor. Türkiye'nin 2024 yılı ihracat verileri, ülkenin dış ticaretinde önemli gelişmeleri ve iyileşmeleri yansıtıyor. Uludağ İhracatçılar Birliği UİB’in 2025 Nisan ayı ihracat rakamları açıklandı. Nisan ayındaki ihracatı geçen yılın aynı ayına yüzde 15 oranında artarak 3,2 milyar dolar olan UİB’in, yılın ilk 4 aylık ihracat tutarı da 13 milyar 65 milyon 358 bin dolar olarak gerçekleşti.


Rakamları değerlendiren UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, "Global ekonomideki gelişmeler ihracatçılarımızın daha dikkatli ve stratejik hareket etmelerini gerektiriyor. Yine de üyelerimizin gayretli çalışmalarıyla Uludağ İhracatçı Birlikleri olarak ihracatımızı artırmaya devam ediyoruz" dedi.

İhracatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artış
Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin (OİB) Nisan ayında ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 oranında artarak 2 milyar 754 milyon 997 bin dolar olarak gerçekleşirken, yılın ilk 4 aylık dönemindeki ihracat toplamı da yüzde 8,5’lik artışla 11 milyar 112 milyon 842 bin dolara ulaştı. Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), Nisan ayında 98 milyon 610 bin dolar ihracata imza attı. UTİB'in yılın ilk 4 aylık ihracatı ise 408 milyon 22 bin dolar olarak gerçekleşti.


Nisan ayı ihracatı 69 milyon 568 bin dolar olan Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin (UHKİB), Ocak-Nisan dönemi ihracatı toplamı ise 272 milyon 997 bin dolar seviyelerinde gerçekleşti.


Nisan ayında, 23 milyon 752 bin dolar ihracat yapan Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin (UMSMİB), bu yılın dört aylık dönemindeki ihracatı ise 92 milyon 637 bin dolar düzeyinde gerçekleşti.


Nisan ayında, 7 milyon 984 bin dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB), dört aylık dönemde toplam 47 milyon 112 bin dolarlık dış satışa imza attı.

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#Uludağ
#Ihracat Artışı
#uib
#Ekonomi
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