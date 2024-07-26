İhtiyaç kredisi çekmek isteyen dikkat! İslam Memiş nakit ihtiyacı olanlara tavsiye verdi: Süreci tek tek anlattı

26 Temmuz 2024 09:58 - Güncelleme : 26 Temmuz 2024 10:40

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bu kez altın ve dolardan değil, BES birikimlerinden bahsetti. 3 Haziran tarihi itibariyle BES birikimleri ihtiyaç kredileri için teminat olarak kullanılabiliyor. Bazı bankalarda kredi tutarı 2 milyona kadar çıkabiliyor. İslam Memiş sistemin detaylarını nakit ihtiyacı olanlar için anlattı.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK

Memiş, TV100'de "BES’in varsa kredi de var" başlığıyla kaleme aldığı yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Alacağını bankaya devretmek isteyen katılımcı, bankaya başvuracak. Banka, talep edilen kredi için alacağın devrine konu olabilecek yeterli tutar olup olmadığı bilgisi veya katılımcının devredebilir toplam tutar bilgisini Emeklilik Gözetim Merkezi’ne (EGM) soracak.

EGM, kredinin tahsisi için gerekli veri ve bilgileri bankaya iletecek.

Katılımcı, krediyi kullandığında, bankaya devredilecek tutar emeklilik şirketi tarafından alacağın devri fonunda yatırıma yönlendirilecek.

2 KEZ ÜST ÜSTE ÖDENMEYEN TAKSİT NE OLACAK?

Katılımcı, bankaya olan kredi borcunun iki taksitini üst üste ödemezse, banka, katılımcıya 30 gün süre verecek. Bu süre içinde ödeme yapılmazsa banka, alacağın devri fonundan kalan borç tutarını alacak.

Katılımcının vefat etmesi durumunda ise banka kalan kredi borç tutarını emeklilik şirketinden talep edecek ve kalan borç tutarı alacağın devri fonundan bankaya ödenecek. Tek bir bankadan kullanılacak kredi için BES sözleşmesi teminatı gösterilebiliyor. İşveren grup emeklilik sözleşmeleri bankaya devredemiyor.

Birden çok BES sözleşmesi bankaya teminat olarak gösterilebiliyor. Yani, alacağı devrine konu olabilecek. Bankadan kredi kullanmak için BES sözleşmesi teminat gösterildiğinde BES sözleşmesi iptal edilemiyor ya da birikim başka bir BES şirketine aktarılamıyor."