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 | İrem Çınar

İhtiyaç kredisi faiz oranları değişti! 250 bin TL'nin geri ödemesi belli oldu: İşte 12 ay vadeli 250 bin TL'nin ödeme planı

Faiz oranları yüksek seyrini korurken ihtiyaç kredilerine olan talep artıyor. BDDK verilerine göre, 25 Nisan haftasında tüketici kredilerinde 25 milyar TL'lik artış yaşandı. 3 Mayıs itibarıyla bankaların 12 ay vadeli 250 bin TL ihtiyaç kredisi için uyguladığı faiz oranları ve toplam geri ödeme tutarları belli oldu. Peki, 12 vadeli 250 bin TL'lik ihtiyaç kredisi için bankaların uyguladığı faiz oranları ve toplam geri ödeme tutarları ne kadar oldu? İşte detaylar...

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KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
03.05.2025
saat ikonu 17:08
|
GÜNCELLEME:
03.05.2025
saat ikonu 17:08

İhtiyaç kredisi faiz oranlarında yapılan son güncellemeler, kredi çekmek isteyen vatandaşları en avantajlı koşulları aramaya yönlendirdi. Faiz oranlarının yüksek seviyelerde seyretmesine rağmen, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) verilerine göre 25 Nisan ile sona eren haftada tüketici kredisi hacmi 25 milyar TL artış gösterdi.

3 MAYIS GÜNCEL İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI

3 Mayıs itibarıyla bankaların sunduğu güncel ihtiyaç kredisi faiz oranları netlik kazandı. Kredi limitlerindeki artış, bankalar arasında daha cazip tekliflerin sunulmasına zemin hazırladı.

En uygun kredi imkanlarını değerlendirmek isteyen vatandaşlar, bankaların sunduğu kampanyaları detaylı şekilde incelemeye başladı. Şu anda piyasada görülen en düşük ihtiyaç kredisi faiz oranı ise %3,99 seviyesinde bulunuyor. Peki, 12 vadeli 250 bin TL'lik ihtiyaç kredisi için bankaların uyguladığı faiz oranları ve toplam geri ödeme tutarları ne kadar oldu? İşte detaylar...

İhtiyaç kredisi faiz oranları değişti! 250 bin TL'nin geri ödemesi belli oldu: İşte 12 ay vadeli 250 bin TL'nin ödeme planı

İşte bazı bankaların faiz oranları ve ödeme planları:

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: %4,60
Aylık Taksit: 29.786,57 TL
Toplam Ödeme: 358.876,34 TL

AKBANK

Faiz Oranı: %4,83
Aylık Taksit: 30.277,05 TL
Toplam Ödeme: 364.762,10 TL

ON DİJİTAL BANKACILIK

Faiz Oranı: %4,39
Aylık Taksit: 29.342,13 TL
Toplam Ödeme: 353.543,06 TL

İhtiyaç kredisi faiz oranları değişti! 250 bin TL'nin geri ödemesi belli oldu: İşte 12 ay vadeli 250 bin TL'nin ödeme planı

ING

Faiz Oranı: %4,39
Aylık Taksit: 29.342,13 TL
Toplam Ödeme: 353.355,56 TL

DENİZBANK

Faiz Oranı: %3,99
Aylık Taksit: 28.504,61 TL
Toplam Ödeme: 343.492,82 TL

TEB

Faiz Oranı: %4,29
Aylık Taksit: 29.131,64 TL
Toplam Ödeme: 351.017,18 TL

İhtiyaç kredisi faiz oranları değişti! 250 bin TL'nin geri ödemesi belli oldu: İşte 12 ay vadeli 250 bin TL'nin ödeme planı

TÜRKİYE FİNANS

Faiz Oranı: %4,09
Aylık Taksit: 28.712,87 TL
Toplam Ödeme: 345.804,44 TL

N KOLAY

Faiz Oranı: %3,99
Aylık Taksit: 28.504,61 TL
Toplam Ödeme: 343.492,82 TL

EN PARA

Faiz Oranı: %4,59
Aylık Taksit: 29.765,33 TL
Toplam Ödeme: 357.183,96 TL

İhtiyaç kredisi faiz oranları değişti! 250 bin TL'nin geri ödemesi belli oldu: İşte 12 ay vadeli 250 bin TL'nin ödeme planı

CEPTE TEB

Faiz Oranı: %4,29
Aylık Taksit: 29.131,64 TL
Toplam Ödeme: 351.017,18 TL

QNB

Faiz Oranı: %3,99
Aylık Taksit: 28.504,61 TL
Toplam Ödeme: 343.492,82 TL

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Sıkça Sorulan Sorular

İhtiyaç kredisi neye göre çıkar?
Aylık taksit ödemelerinin toplam tutarı, belgelenebilir hane gelirinin yüzde 50'sini geçmeyecek şekilde düzenlenir. Ailenizle yaşıyorsanız, tüm ailenin geliri dikkate alınır. Tek başınıza yaşıyorsanız sadece sizin geliriniz söz konusu olur. Alınabilecek maksimum kredi tutarı böylece yasal olarak sınırlandırılmıştır.
ETİKETLER
#faiz oranları
#Kredi Faiz Oranları
#İhtiyaç kredisi
#Ekonomi
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