İhtiyaç kredisi faiz oranları değişti! 50 bin TL'nin geri ödemesi belli oldu: İşte 12 ay vadeli 50 bin TL'nin ödeme planı

İhtiyaç kredisi faiz oranlarında yapılan son düzenlemelerle birlikte, kredi çekmek isteyen vatandaşlar en düşük faiz oranını sunan bankaları araştırıyor. Peki, hangi banka ne kadar faizle kredi veriyor? 12 ay vadeli 50 bin TL ihtiyaç kredisinin aylık taksit tutarları ve toplam geri ödemesi ne kadar olacak? İşte detaylar...

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) ardı ardına gerçekleştirdiği faiz indirimlerinin ardından, bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranlarında da belirgin bir düşüş yaşanıyor. Bu gelişme, kredi piyasasında önemli bir hareketliliğe neden olurken, vatandaşlar en uygun faiz oranlarını araştırmak için bankalarla iletişime geçmeye başladı.

27 Mart 2025 itibariyle, 12 ay vadeli 50 bin TL ihtiyaç kredisi almak isteyenler için aylık taksit tutarı ve toplam geri ödeme miktarı belli oldu. Yeni faiz oranlarıyla yapılan hesaplamalara göre, 50 bin TL’lik kredi için aylık taksit tutarı yaklaşık olarak 4.300 TL civarında olurken, toplam geri ödeme ise 51.600 TL olarak belirleniyor.



Faiz oranlarındaki bu düşüş, vatandaşların kredi taleplerini artırırken, bankalar da daha cazip ödeme seçenekleri sunarak müşteri kazanmayı hedefliyor. Kredi almayı düşünenlerin, farklı bankalar arasındaki faiz oranlarını ve geri ödeme planlarını karşılaştırarak en uygun seçeneği değerlendirmeleri öneriliyor.

İşte banka banka 50 bin TL ihtiyaç kredisinin aylık taksit tutarları ve toplam geri ödemesi:

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: %4,6

Aylık Taksit: 5.957 TL

Toplam Ödeme: 71.775 TL

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı: %3,74

Aylık Taksit: 5.597 TL

Toplam Ödeme: 67.457 TL

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: %5,19

Aylık Taksit: 6.210 TL

Toplam Ödeme: 74.813 TL

AKBANK

Faiz Oranı: %4,48

Aylık Taksit: 5.906 TL

Toplam Ödeme: 71.165 TL

DENİZBANK

Faiz Oranı: %3,79

Aylık Taksit: 5.618 TL

Toplam Ödeme: 67.704 TL

ING

Faiz Oranı: %4,29

Aylık Taksit: 5.826 TL

Toplam Ödeme: 70.203 TL



ON PLUS

Faiz Oranı: %4,19

Aylık Taksit: 5.784 TL

Toplam Ödeme: 69.700 TL

YAPI KREDİ

Faiz Oranı: %4,49

Aylık Taksit: 5.911 TL

Toplam Ödeme: 71.216 TL

VAKIF KATILIM

Faiz Oranı: %3,59

Aylık Taksit: 5.536 TL

Toplam Ödeme: 66.717 TL

TEB

Faiz Oranı: %3,89

Aylık Taksit: 5.659 TL

Toplam Ödeme: 68.201 TL

ENPARA

Faiz Oranı: %4,39

Aylık Taksit: 5.868 TL

Toplam Ödeme: 70.421 TL

GETİR FİNANS

Faiz Oranı: %3,75

Aylık Taksit: 5.602 TL

Toplam Ödeme: 67.219 TL

HALKBANK

Faiz Oranı: %5,25

Aylık Taksit: 6.237 TL

Toplam Ödeme: 75.126 TL

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: %4,35

Aylık Taksit: 5.852 TL

Toplam Ödeme: 70.506 TL

KUVEYTTÜRK

Faiz Oranı: %4,5

Aylık Taksit: 5.915 TL

Toplam Ödeme: 71.266 TL