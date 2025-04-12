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 | İrem Çınar

İhtiyaç kredisi faiz oranları değişti! 50 bin TL'nin geri ödemesi belli oldu: İşte 12 ay vadeli 50 bin TL'nin ödeme planı

İhtiyaç kredisi faiz oranlarında yapılan son güncellemeler, kredi kullanacak vatandaşların en avantajlı seçeneği bulma arayışını hızlandırdı. Peki, hangi banka ne kadar faizle kredi veriyor? 12 ay vadeli 50 bin TL ihtiyaç kredisinin aylık taksit tutarları ve toplam geri ödemesi ne kadar olacak? İşte detaylar...

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KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
12.04.2025
saat ikonu 16:36
|
GÜNCELLEME:
12.04.2025
saat ikonu 16:36

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) son dönemde üst üste yaptığı faiz indirimleri, bankacılık sektöründe kredi faizlerine yansımaya devam ediyor. Bu gelişmeyle birlikte, ihtiyaç kredisi faiz oranlarında dikkat çeken bir gerileme yaşanıyor. Vatandaşlar, düşen faiz oranlarından faydalanmak için bankaların sunduğu kredi seçeneklerini yakından incelemeye başladı.

12 Nisan 2025 tarihi itibarıyla, 12 ay vade ile 50 bin TL ihtiyaç kredisi kullanmak isteyenler için aylık taksit tutarları ve toplam geri ödeme miktarları netleşti.
Faiz oranlarındaki bu düşüş, kredi başvurularında gözle görülür bir artışa neden olurken, bankalar da rekabeti artırmak adına ödeme planlarını daha esnek hale getiriyor.

İhtiyaç kredisi faiz oranları değişti! 50 bin TL'nin geri ödemesi belli oldu: İşte 12 ay vadeli 50 bin TL'nin ödeme planı

İşte banka banka 50 bin TL ihtiyaç kredisinin aylık taksit tutarları ve toplam geri ödemesi:

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: %4,40
Aylık Taksit: 5.872,64 TL
Toplam Ödeme: 70.759,18 TL

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı: %3,84
Aylık Taksit: 5.638,73 TL
Toplam Ödeme: 67.952,26 TL

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: %5,04
Aylık Taksit: 6.145,65 TL
Toplam Ödeme: 74.035,30 TL

İhtiyaç kredisi faiz oranları değişti! 50 bin TL'nin geri ödemesi belli oldu: İşte 12 ay vadeli 50 bin TL'nin ödeme planı

AKBANK

Faiz Oranı: %4,83
Aylık Taksit: 6.055,41 TL
Toplam Ödeme: 72.952,42 TL

DENİZBANK

Faiz Oranı: %3,19
Aylık Taksit: 5.373,15 TL
Toplam Ödeme: 64.765,30 TL

ING

Faiz Oranı: %4,09
Aylık Taksit: 5.742,57 TL
Toplam Ödeme: 69.160,84 TL

İhtiyaç kredisi faiz oranları değişti! 50 bin TL'nin geri ödemesi belli oldu: İşte 12 ay vadeli 50 bin TL'nin ödeme planı


ON PLUS

Faiz Oranı: %4,39
Aylık Taksit: 5.868,43 TL
Toplam Ödeme: 70.708,66 TL

YAPI KREDİ

Faiz Oranı: %4,49
Aylık Taksit: 5.910,67 TL
Toplam Ödeme: 71.215,54 TL

VAKIF KATILIM

Faiz Oranı: %2,99
Aylık Taksit: 5.292,74 TL
Toplam Ödeme: 63.762,88 TL

İhtiyaç kredisi faiz oranları değişti! 50 bin TL'nin geri ödemesi belli oldu: İşte 12 ay vadeli 50 bin TL'nin ödeme planı

TEB

Faiz Oranı: %3,89
Aylık Taksit: 5.659,42 TL
Toplam Ödeme: 68.200,54 TL

ENPARA

Faiz Oranı: %4,49
Aylık Taksit: 5.910,67 TL
Toplam Ödeme: 70.928,04 TL

İhtiyaç kredisi faiz oranları değişti! 50 bin TL'nin geri ödemesi belli oldu: İşte 12 ay vadeli 50 bin TL'nin ödeme planı

HALKBANK

Faiz Oranı: %5,25
Aylık Taksit: 6.236,52 TL
Toplam Ödeme: 75.125,74 TL

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: %4,99
Aylık Taksit: 6.124,10 TL
Toplam Ödeme: 73.739,20 TL

KUVEYTTÜRK

Faiz Oranı: %4,05
Aylık Taksit: 5.725,90 TL
Toplam Ödeme: 68.710,80 TL

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Sıkça Sorulan Sorular

İhtiyaç kredisi neye göre çıkar?
Aylık taksit ödemelerinin toplam tutarı, belgelenebilir hane gelirinin yüzde 50'sini geçmeyecek şekilde düzenlenir. Ailenizle yaşıyorsanız, tüm ailenin geliri dikkate alınır. Tek başınıza yaşıyorsanız sadece sizin geliriniz söz konusu olur. Alınabilecek maksimum kredi tutarı böylece yasal olarak sınırlandırılmıştır.
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#Kredi Faiz Oranları
#Ekonomi
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