İhtiyaç kredisi faiz oranları değişti! 50 bin TL'nin geri ödemesi belli oldu: İşte 12 ay vadeli 50 bin TL'nin ödeme planı

İhtiyaç kredisi faiz oranlarında yapılan son güncellemeler, kredi kullanacak vatandaşların en avantajlı seçeneği bulma arayışını hızlandırdı. Peki, hangi banka ne kadar faizle kredi veriyor? 12 ay vadeli 50 bin TL ihtiyaç kredisinin aylık taksit tutarları ve toplam geri ödemesi ne kadar olacak? İşte detaylar...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) son dönemde üst üste yaptığı faiz indirimleri, bankacılık sektöründe kredi faizlerine yansımaya devam ediyor. Bu gelişmeyle birlikte, ihtiyaç kredisi faiz oranlarında dikkat çeken bir gerileme yaşanıyor. Vatandaşlar, düşen faiz oranlarından faydalanmak için bankaların sunduğu kredi seçeneklerini yakından incelemeye başladı.
12 Nisan 2025 tarihi itibarıyla, 12 ay vade ile 50 bin TL ihtiyaç kredisi kullanmak isteyenler için aylık taksit tutarları ve toplam geri ödeme miktarları netleşti.
Faiz oranlarındaki bu düşüş, kredi başvurularında gözle görülür bir artışa neden olurken, bankalar da rekabeti artırmak adına ödeme planlarını daha esnek hale getiriyor.
İşte banka banka 50 bin TL ihtiyaç kredisinin aylık taksit tutarları ve toplam geri ödemesi:
Faiz Oranı: %4,40
Aylık Taksit: 5.872,64 TL
Toplam Ödeme: 70.759,18 TL
Faiz Oranı: %3,84
Aylık Taksit: 5.638,73 TL
Toplam Ödeme: 67.952,26 TL
Faiz Oranı: %5,04
Aylık Taksit: 6.145,65 TL
Toplam Ödeme: 74.035,30 TL
Faiz Oranı: %4,83
Aylık Taksit: 6.055,41 TL
Toplam Ödeme: 72.952,42 TL
Faiz Oranı: %3,19
Aylık Taksit: 5.373,15 TL
Toplam Ödeme: 64.765,30 TL
Faiz Oranı: %4,09
Aylık Taksit: 5.742,57 TL
Toplam Ödeme: 69.160,84 TL
Faiz Oranı: %4,39
Aylık Taksit: 5.868,43 TL
Toplam Ödeme: 70.708,66 TL
Faiz Oranı: %4,49
Aylık Taksit: 5.910,67 TL
Toplam Ödeme: 71.215,54 TL
Faiz Oranı: %2,99
Aylık Taksit: 5.292,74 TL
Toplam Ödeme: 63.762,88 TL
Faiz Oranı: %3,89
Aylık Taksit: 5.659,42 TL
Toplam Ödeme: 68.200,54 TL
Faiz Oranı: %4,49
Aylık Taksit: 5.910,67 TL
Toplam Ödeme: 70.928,04 TL
Faiz Oranı: %5,25
Aylık Taksit: 6.236,52 TL
Toplam Ödeme: 75.125,74 TL
Faiz Oranı: %4,99
Aylık Taksit: 6.124,10 TL
Toplam Ödeme: 73.739,20 TL
Faiz Oranı: %4,05
Aylık Taksit: 5.725,90 TL
Toplam Ödeme: 68.710,80 TL