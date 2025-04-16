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Ekonomi
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 | İrem Çınar

İhtiyaç kredisi faiz oranları değişti! 60 bin TL çeksem ne kadar öderim? İşte Ziraat Bankası, Garanti, Halkbank, İş Bankası taksit tablosu

Nakit ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar uygun geri ödeme koşullarıyla ihtiyaç kredisi seçeneklerini araştırmaya devam ediyor. Kredi geri ödeme şartları ve taksit tutarları, başvurulan bankaya göre değişiklik gösterebiliyor. Peki, 60 bin TL kredi çeken bir kişi 6 ay vadeyle hangi bankaya ne kadar ödeme yapar? İşte Ziraat Bankası, Garanti BBVA, Halkbank, İş Bankası ve diğer bankaların ödeme planlarına dair detaylar...

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
16.04.2025
saat ikonu 15:18
|
GÜNCELLEME:
16.04.2025
saat ikonu 15:18

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) son dönemde üst üste yaptığı faiz indirimleri, bankacılık sektöründe kredi faizlerine yansımaya devam ediyor.

Türkiye'de 60.000 TL tutarında ve 6 ay vadeli ihtiyaç kredisi faiz oranları, bankadan bankaya farklılık gösteriyor. 16 Nisan 2025 tarihi itibarıyla, 6 ay vade ile 60 bin TL ihtiyaç kredisi kullanmak isteyenler için aylık taksit tutarları ve toplam geri ödeme miktarları belli oldu.

İhtiyaç kredisi faiz oranları değişti! 60 bin TL çeksem ne kadar öderim? İşte Ziraat Bankası, Garanti, Halkbank, İş Bankası taksit tablosu

İşte banka banka 6 ay vadeli 60 bin TL ihtiyaç kredisinin aylık taksit tutarları ve toplam geri ödemesi:

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: %4,99
Aylık Taksit: 12.389,08 TL
Toplam Ödeme: 74.634,48 TL

HALKBANK

Faiz Oranı: %5,25
Aylık Taksit: 12.519,82 TL
Toplam Ödeme: 75.463,92 TL

İhtiyaç kredisi faiz oranları değişti! 60 bin TL çeksem ne kadar öderim? İşte Ziraat Bankası, Garanti, Halkbank, İş Bankası taksit tablosu

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: %4,50
Aylık Taksit: 12.144,31 TL
Toplam Ödeme: 73.210,86 TL

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: %5,34
Aylık Taksit: 12.565,22 TL
Toplam Ödeme: 75.736,32 TL

İhtiyaç kredisi faiz oranları değişti! 60 bin TL çeksem ne kadar öderim? İşte Ziraat Bankası, Garanti, Halkbank, İş Bankası taksit tablosu

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı: %3,99
Aylık Taksit: 11.891,83 TL
Toplam Ödeme: 71.695,98 TL

ING

Faiz Oranı: %4,29
Aylık Taksit: 12.040,07 TL
Toplam Ödeme: 72.540,42 TL

İhtiyaç kredisi faiz oranları değişti! 60 bin TL çeksem ne kadar öderim? İşte Ziraat Bankası, Garanti, Halkbank, İş Bankası taksit tablosu

TEB

Faiz Oranı: %3,89
Aylık Taksit: 11.842,60 TL
Toplam Ödeme: 71.400,60 TL

HSCB

Faiz Oranı: %5,49
Aylık Taksit: 12.641,03 TL
Toplam Ödeme: 76.191,18 TL

İhtiyaç kredisi faiz oranları değişti! 60 bin TL çeksem ne kadar öderim? İşte Ziraat Bankası, Garanti, Halkbank, İş Bankası taksit tablosu

AKBANK

Faiz Oranı: %4,83
Aylık Taksit: 12.308,92 TL
Toplam Ödeme: 74.198,52 TL

DENİZBANK

Faiz Oranı: %3,19
Aylık Taksit: 6.447,78 TL
Toplam Ödeme: 77.718,36 TL

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Sıkça Sorulan Sorular

İhtiyaç kredisi neye göre çıkar?
Aylık taksit ödemelerinin toplam tutarı, belgelenebilir hane gelirinin yüzde 50'sini geçmeyecek şekilde düzenlenir. Ailenizle yaşıyorsanız, tüm ailenin geliri dikkate alınır. Tek başınıza yaşıyorsanız sadece sizin geliriniz söz konusu olur. Alınabilecek maksimum kredi tutarı böylece yasal olarak sınırlandırılmıştır.
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