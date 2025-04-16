İhtiyaç kredisi faiz oranları değişti! 60 bin TL çeksem ne kadar öderim? İşte Ziraat Bankası, Garanti, Halkbank, İş Bankası taksit tablosu

Nakit ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar uygun geri ödeme koşullarıyla ihtiyaç kredisi seçeneklerini araştırmaya devam ediyor. Kredi geri ödeme şartları ve taksit tutarları, başvurulan bankaya göre değişiklik gösterebiliyor. Peki, 60 bin TL kredi çeken bir kişi 6 ay vadeyle hangi bankaya ne kadar ödeme yapar? İşte Ziraat Bankası, Garanti BBVA, Halkbank, İş Bankası ve diğer bankaların ödeme planlarına dair detaylar...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) son dönemde üst üste yaptığı faiz indirimleri, bankacılık sektöründe kredi faizlerine yansımaya devam ediyor.
Türkiye'de 60.000 TL tutarında ve 6 ay vadeli ihtiyaç kredisi faiz oranları, bankadan bankaya farklılık gösteriyor. 16 Nisan 2025 tarihi itibarıyla, 6 ay vade ile 60 bin TL ihtiyaç kredisi kullanmak isteyenler için aylık taksit tutarları ve toplam geri ödeme miktarları belli oldu.
İşte banka banka 6 ay vadeli 60 bin TL ihtiyaç kredisinin aylık taksit tutarları ve toplam geri ödemesi:
Faiz Oranı: %4,99
Aylık Taksit: 12.389,08 TL
Toplam Ödeme: 74.634,48 TL
Faiz Oranı: %5,25
Aylık Taksit: 12.519,82 TL
Toplam Ödeme: 75.463,92 TL
Faiz Oranı: %4,50
Aylık Taksit: 12.144,31 TL
Toplam Ödeme: 73.210,86 TL
Faiz Oranı: %5,34
Aylık Taksit: 12.565,22 TL
Toplam Ödeme: 75.736,32 TL
Faiz Oranı: %3,99
Aylık Taksit: 11.891,83 TL
Toplam Ödeme: 71.695,98 TL
Faiz Oranı: %4,29
Aylık Taksit: 12.040,07 TL
Toplam Ödeme: 72.540,42 TL
Faiz Oranı: %3,89
Aylık Taksit: 11.842,60 TL
Toplam Ödeme: 71.400,60 TL
Faiz Oranı: %5,49
Aylık Taksit: 12.641,03 TL
Toplam Ödeme: 76.191,18 TL
Faiz Oranı: %4,83
Aylık Taksit: 12.308,92 TL
Toplam Ödeme: 74.198,52 TL
Faiz Oranı: %3,19
Aylık Taksit: 6.447,78 TL
Toplam Ödeme: 77.718,36 TL