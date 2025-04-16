İhtiyaç kredisi faiz oranları değişti! 60 bin TL çeksem ne kadar öderim? İşte Ziraat Bankası, Garanti, Halkbank, İş Bankası taksit tablosu

Nakit ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar uygun geri ödeme koşullarıyla ihtiyaç kredisi seçeneklerini araştırmaya devam ediyor. Kredi geri ödeme şartları ve taksit tutarları, başvurulan bankaya göre değişiklik gösterebiliyor. Peki, 60 bin TL kredi çeken bir kişi 6 ay vadeyle hangi bankaya ne kadar ödeme yapar? İşte Ziraat Bankası, Garanti BBVA, Halkbank, İş Bankası ve diğer bankaların ödeme planlarına dair detaylar...