İhtiyaç kredisi faizleri için kritik rakamlar! Kredi riskinde 77 bin liralık tarihi zirve

11 Ekim 2024 10:06 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 10:25

İhtiyaç kredisi faizleri nisan ayında zirveye çıktıktan sonra aydan aya geriledi. Buna rağmen ihtiyaç kredisi kullanan kişi sayısı son yılların en düşük seviyesine geriledi. Faizlerin hala vatandaş için yüksek olması krediden yararlanma oranını düşürürken kişi başı kredi riski tarihin en yüksek seviyesine ulaştı. Takipteki alacaklar oranı ise zirve seviyeye çıktı.

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Sıkı para politikaları kapsamında ihtiyaç kredisi​ faizleri rekor seviyelere ulaştı. Nisan ayında yüzde 82’yi aşan ihtiyaç kredi faizleri son aylarda düşüşe geçti. Faizlerdeki gerilemeye rağmen vatandaş krediden uzak duruyor. Türkiye Bankalar Birliği​ verilerine göre ağustos sonu itibariyle ihtiyaç kredisi kullanan kişi sayısı 12,3 milyon kişiye geriledi. Kişi başı kredi riski ise tarihi zirvesine çıktı.

İHTİYAÇ KREDİSİ KULLANAN KİŞİ SAYISI AZALDI

Türkiye Bankalar Birliği risk merkezi aylık bültenine göre bankalarda ihtiyaç kredisi bakiyesi ağustos sonu itibariyle 950,9 milyar liraya yükseldi. Ancak 2023 Ocak’tan bu yana ihtiyaç kredisi kullanan kişi sayısı ise 12,3 milyon kişi ile son yılların en düşük seviyesine geldi.

İHTİYAÇ KREDİ FAİZLERİ HALA ÇOK YÜKSEK

Merkez Bankası verilerine göre, 2024 yılına ihtiyaç kredisi faiz oranları yüzde 62 seviyelerinden başladı. Nisanda rekor kıran bu oran yüzde 82’ye kadar çıktı. Mayısta yüzde 78'a, temmuzda yüzde 76'lı seviyelere inen ihtiyaç kredi faiz oranları ağustosta yüzde 73,5'e geriledi.

Eylül’de yüzde 71,9 faiz oranı​ görüldü. Bu gerilemeye rağmen faiz oranları vatandaş için hala çok yüksek. Bankalar ekim ayına ihtiyaç kredi faizini indirerek başlasa da yüzde 4-5,8 arasında değişen aylık oranlar uygulanıyor.

TARİHİN EN YÜKSEK SEVİYESİ

Öte yandan ihtiyaç kredilerine olan talep azalsa da yüksek enflasyonla beraber kişi başı kredi riski ile ihtiyaç kredilerinde takipteki alacak oranı yükselmeye devam ediyor. TBB verilerine göre kişi başı kredi riski ağustos sonu itibariyle 77 bin lirayı geçerek tarihin en yüksek rakamına ulaştı. İhtiyaç kredilerinde takipteki alacak oranı da ağustos sonunda yüzde 3,8 oldu. Bu 22 ayın en yüksek seviyesi.

YAPILANDIRMA HAMLESİ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu da eylül sonunda yaptığı tebliğ değişikliği ile, bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcunu ödeyemeyenler için 60 aya kadar yapılandırma imkanını devreye aldı.

Takipteki alacak oranındaki yükseliş trendi sonrası gelen bu hamle ile ihtiyaç kredileri anapara ve faiz ödemelerinin 30 günden fazla gecikmesi halinde ilave kredi olmadan 60 aya kadar yapılandırılabilecek. Borçlunun 1 yıl içinde yapılandırma için başvurması gerekiyor.