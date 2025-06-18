İhtiyaç kredisinde oranlar güncellendi! 75 bin lira kredi çeken kişi ne kadar ödeyecek?

Bankaların müşteri kazanabilmek adına yaptığı kredi kampanyaları devam ediyor. 75 bin lira ihtiyaç kredisi çeken bir tüketici hangi bankadan ne kadar faizle kredi alabilir? En düşük kredi geri ödeme tutarı hangisi? En uygun kredi hangisi? İşte ihtiyaç kredisine dair tüm detaylar...

Orta Doğu'da yaşanan savaş tüm piyasaları etkisi altına alırken, bankaların faiz oranları da gerilimlerden etkileniyor. İhtiyaçları devam eden tüketiciler ise ihtiyaç kredisi faiz oranlarını araştırmaya devam ediyor. Peki hangi banka ne kadar faizle ihtiyaç kredisi veriyor? 12 ay vadeli 75 bin lira ihtiyaç kredisi için uygulanacak faiz oranı, geri ödeme tutarı ve aylık taksit bedelini banka banka araştırdık. İşte detaylar...

AKBANK

Faiz oranı: yüzde 4,63

Aylık taksit: 8,955 TL

Toplam ödeme: 107,892 TL

DENİZBANK

Faiz oranı: yüzde 3,39

Aylık taksit: 8,181 TL

Toplam ödeme: 98,606 TL

TEB

Faiz oranı: yüzde 3,65

Aylık taksit: 8,341 TL

Toplam ödeme: 100,519 TL

QNB

Faiz oranı: yüzde 3,59

Aylık taksit: 8,304 TL

Toplam ödeme: 100,076 TL

VAKIF KATILIM

Faiz oranı: yüzde 3,89

Aylık taksit: 8,489 TL

Toplam ödeme: 102,301 TL

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Faiz oranı: yüzde 4,5

Aylık taksit: 8,872 TL

Toplam ödeme: 106,900 TL

GARANTİ

Faiz oranı: yüzde 5,64

Aylık taksit: 9,610 TL

Toplam ödeme: 115,756 TL



ING

Faiz oranı: yüzde 4,24

Aylık taksit: 8,708 TL

Toplam ödeme: 104,927 TL

ZİRAAT BANKASI

Faiz oranı: yüzde 4,59

Aylık taksit: 8,930 TL

Toplam ödeme: 107,586 TL

HALKBANK

Faiz oranı: yüzde 5,25

Aylık taksit: 9,355 TL

Toplam ödeme: 112,689 TL