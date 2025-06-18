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Ekonomi
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 | Bengü Sarıkuş

İhtiyaç kredisinde oranlar güncellendi! 75 bin lira kredi çeken kişi ne kadar ödeyecek?

Bankaların müşteri kazanabilmek adına yaptığı kredi kampanyaları devam ediyor. 75 bin lira ihtiyaç kredisi çeken bir tüketici hangi bankadan ne kadar faizle kredi alabilir? En düşük kredi geri ödeme tutarı hangisi? En uygun kredi hangisi? İşte ihtiyaç kredisine dair tüm detaylar...

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İhtiyaç kredisinde oranlar güncellendi! 75 bin lira kredi çeken kişi ne kadar ödeyecek?
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
18.06.2025
saat ikonu 17:22
|
GÜNCELLEME:
18.06.2025
saat ikonu 17:25

Orta Doğu'da yaşanan savaş tüm piyasaları etkisi altına alırken, bankaların faiz oranları da gerilimlerden etkileniyor. İhtiyaçları devam eden tüketiciler ise ihtiyaç kredisi faiz oranlarını araştırmaya devam ediyor. Peki hangi banka ne kadar faizle ihtiyaç kredisi veriyor? 12 ay vadeli 75 bin lira ihtiyaç kredisi için uygulanacak faiz oranı, geri ödeme tutarı ve aylık taksit bedelini banka banka araştırdık. İşte detaylar...

İhtiyaç kredisinde oranlar güncellendi! 75 bin lira kredi çeken kişi ne kadar ödeyecek?

AKBANK

Faiz oranı: yüzde 4,63
Aylık taksit: 8,955 TL
Toplam ödeme: 107,892 TL

İhtiyaç kredisinde oranlar güncellendi! 75 bin lira kredi çeken kişi ne kadar ödeyecek?

DENİZBANK

Faiz oranı: yüzde 3,39
Aylık taksit: 8,181 TL
Toplam ödeme: 98,606 TL

İhtiyaç kredisinde oranlar güncellendi! 75 bin lira kredi çeken kişi ne kadar ödeyecek?

TEB

Faiz oranı: yüzde 3,65
Aylık taksit: 8,341 TL
Toplam ödeme: 100,519 TL

İhtiyaç kredisinde oranlar güncellendi! 75 bin lira kredi çeken kişi ne kadar ödeyecek?

QNB

Faiz oranı: yüzde 3,59
Aylık taksit: 8,304 TL
Toplam ödeme: 100,076 TL

İhtiyaç kredisinde oranlar güncellendi! 75 bin lira kredi çeken kişi ne kadar ödeyecek?

VAKIF KATILIM

Faiz oranı: yüzde 3,89
Aylık taksit: 8,489 TL
Toplam ödeme: 102,301 TL

İhtiyaç kredisinde oranlar güncellendi! 75 bin lira kredi çeken kişi ne kadar ödeyecek?

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Faiz oranı: yüzde 4,5
Aylık taksit: 8,872 TL
Toplam ödeme: 106,900 TL

İhtiyaç kredisinde oranlar güncellendi! 75 bin lira kredi çeken kişi ne kadar ödeyecek?

GARANTİ

Faiz oranı: yüzde 5,64
Aylık taksit: 9,610 TL
Toplam ödeme: 115,756 TL

İhtiyaç kredisinde oranlar güncellendi! 75 bin lira kredi çeken kişi ne kadar ödeyecek?


ING

Faiz oranı: yüzde 4,24
Aylık taksit: 8,708 TL
Toplam ödeme: 104,927 TL

İhtiyaç kredisinde oranlar güncellendi! 75 bin lira kredi çeken kişi ne kadar ödeyecek?

ZİRAAT BANKASI

Faiz oranı: yüzde 4,59
Aylık taksit: 8,930 TL
Toplam ödeme: 107,586 TL

İhtiyaç kredisinde oranlar güncellendi! 75 bin lira kredi çeken kişi ne kadar ödeyecek?

HALKBANK

Faiz oranı: yüzde 5,25
Aylık taksit: 9,355 TL
Toplam ödeme: 112,689 TL

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