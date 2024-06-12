İhtiyaç sahibi ailelerin Kurban Bayramı öncesi yüzü güldü! 4 milyon 448 bin 400 lira hesaplara yatırıldı

12 Haziran 2024 10:15 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 10:32

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Düzce'de, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere 4 milyon 448 bin 400 lira ödeme yapıldı.

Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmaya devam ediyor.

İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERİN KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ YÜZÜ GÜLDÜ!

Bu çerçevede, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan ve her ay düzenli olarak ihtiyaç sahibi ailelere destek olması açısından verilen ödemeler haziran ayında da gerçekleştirildi. Programdan yararlanan 3 bin 946 haneye toplamda 4 milyon 448 bin 400 lira maddi destek verildi.

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATIYOR?

İlk kez Temmuz 2023 yılında başlatılan ve 12 ay boyunca sürekli olarak ihtiyaç sahiplerine çıkartılan yardımlar yüzleri güldürmeye devam ediyor.

4 MİLYON 448 BİN 400 LİRA HESAPLARA YATIRILDI

Her şehirde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı kontrolünde yapılan yardımlar ailelere ulaşıyor. Aile destek ödemesi olarak geçen bu yardımlar her ay 15'inde yatırılırken Haziran ayında bayram öncesi yatırılma kararı alındı.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, "İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini Kurban Bayramı dolayısıyla önce çekerek, bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. Bu kapsamda hanelere toplam 4 milyar TL ödeme yapacağız" diye konuştu.