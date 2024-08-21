İki bankadan Türkiye için kritik enflasyon ve faiz tahmini geldi

21 Ağustos 2024 11:05 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 11:07

Merkez Bankası ağustos ayında faizleri yüzde 50’de sabit bıraktığını açıkladı. Citi ve Morgan Stanley’den tahminler gecikmedi. Citi yıl sonu için olumlu bir enflasyon tahmininde bulunurken Morgan Stanley sıkı para politikalarına yıl sonuna kadar devam edileceğin ifade etti.

ENFLASYON BEKLENTİSİNİ AÇILADI

İlker Domaç'ın da aralarında bulunduğu ekonomistlerin yer aldığı rapora yıl sonunda yüzde enflasyonun yüzde 45 civarında olacağını ifade edildi. Raporda ekonomik faaliyetlerde beklenenden daha derin bir yavaşlamanın “erken bir gevşeme riskini artırdığını” görüşüne yer verildi.

Ekonomistler ayrıca TCMB'nin büyük ölçüde döviz kuruna dayanan enflasyonla mücadele stratejisinin hizmet fiyatlarının döviz kuru disiplinine tepki vermemesi durumunda daha az etkili olabileceğini aktardı.

YAKIN ZAMANDA GEVŞEME YOK

Morgan Stanley’ın Salı günü yayımlanan raporunda Merkez Bankası’nın şahin bir sürpriz yapmayı başardığı ifade edildi. Morgan Stanley Ekonomisti Hande Küçük, Merkez Bankası açıklamasında yapılan değişikliklerin faiz oranlarını daha uzun süre sabit tutma niyetini işaret ettiğini vurguladı.

Raporda yakın vadede gevşeme adımlarının atılmasına yönelik beklentileri erteleme amacını yansıttığı belirtildi.