İki Çinli otomobil markası Türkiye'ye yatırım için geliyor

17 May 2024 09:53 - Güncelleme : 17 May 2024 09:54

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çinli elektrikli otomobil üreticileri BYD ve Chery ile yatırım anlamında ileri düzey görüşmelerin yapıldığını ifade etti.

YAZ AYLARINA İŞARET ETTİ

Bloomberg’te yer alan habere göre, Bakan Kacır, yatırımlarla ilgili somut gelişmenin ne zaman beklendiği sorusuna “Biz artık kısa zaman içinde tamamlanmasını arzu ediyoruz” cevabını verdi.

“Bu yaz olur mu?” sorusu üzerine de “Ümidimiz o yönde. Biz şu anda ikisiyle de mesafe kat ettik. Ama tabii bunlar sonuçta bütün süreçleri değerlendiriyorlar. Bizimle birlikte farklı alternatifleri de değerlendiriyorlar.” dedi.

TÜRKİYE’NİN AVANTAJI GÜMLÜK BİRLİĞİ

Çinli otomotiv şirketlerine Türkiye’yi cazip kılan en önemli unsurlardan biri de Türkiye’nin Gümrük Birliği’ne üyeliği. Bakan Kacır “Çin markaları özellikle Avrupa pazarında büyümek istiyorlar” ifadelerini kullanarak Gümrük Birliği üyeliğinin yanı sıra Türkiye’nin otomotiv endüstrisinde sahip olduğu altyapının da önem taşıdığını vurguladı.

Kacır, “Biz de halihazırda dört farklı Çin markasıyla Türkiye’de üretim için görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bunlardan ikisiyle görüşmelerin son aşamasına kadar geldik.” diye konuştu.

Bakan Kacır, şirketlerle yatırım yeri ve sıfırdan yatırım konusunda teşvik planları üzerinde çalışmaların da devam ettiğini anlattı. Kacır’ın işaret ettiği dört firma arasında BYD ve Chery’nin yanı sıra MG ve Great Wall Motor da yer alıyor.

AVRUPA TÜRKİYE’YE ALTERNATİF DEĞİL

İleri düzey görüşmelere geçilen iki firmadan Chery, İspanya’da üretim merkezi kuruyor. Kacır, Çinlilerin Avrupa’da yatırım planlarına ilişkin soruyu cevaplarken “Ben şunu ifade edeyim sadece, onlar Türkiye’ye alternatif değil. Yani Batı Avrupa’da yapılmış olan ya da yapılacak olan yatırımlar Türkiye’nin alternatifi değil” ifadelerini kullandı.

Kacır değerlendirmesinin devamında şu ifadeleri kullandı:

“Biz bunu hem Türkiye hem Çin için bir fırsat olarak görüyoruz. Bu söylediğiniz ve daha önce açıklanmış olan Batı Avrupa’da bazı yatırım ve üretim planları Türkiye’ye alternatif değil. Bu da benim değil, onların görüşü.”

YERİ KONUSUNDA AÇIKLAMA GELMEDİ

Kacır, gelen şirketin batarya yatırımı konusunda da adım atabileceğini anlatırken, yatırımın yeri konusunda “Ben lokasyon ile ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Ama BYD kendi bataryalarını üreten bir firma. Biz görüştüğümüz bütün elektrikli araç üreticilerine batarya yatırımını da Türkiye’ye getirmeleri durumunda bunun için de çok ayrıcalıklı imkanlar sunacağımızı zaten ifade ediyoruz.” dedi.

Araç üreticilerinin üretim yerine yakın bir lokasyondan batarya temin etmek istediklerine işaret eden Kacır “Ümidimiz elektrikli araç yatırımı gerçekleşirse bununla birlikte batarya yatırımlarının da önünün açılması. Ama öndeki konu elektrikli araç.” ifadesini kullandı.

TOGG MİLİ MARKA OLARAK YOLUNA DEVAM EDECEK

Togg'un Çin şirketi olan Farasis ile batarya üretimi konusunda bir ortaklığı olduğunu, bunun önümüzdeki dönemde yatırıma dönüşeceğini anlatan Kacır, “Ama bu süreç önümüzdeki dönemde farklı işbirliklerine vesile olur mu? Bunu zaman gösterecek.

Dolayısıyla şu anda bunları ifade etmek için erken ama Togg milli marka olarak yoluna devam edecek. Bunu ifade edelim. Yani burada bir kafa karışıklığı olmasın.” değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da TOBB Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada “Togg’un ne kadar stratejik bir hamle olduğu bugün daha iyi anlaşılıyor. Uzun yıllar sonra bu defa treni ve trendi kaçırmadık” dedi.