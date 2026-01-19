İki dev bankadan altın için farklı yorum

UBS: JEOPOLİTİK GERİLİM ALTINI YUKARI TAŞIYOR

İsviçre merkezli UBS’ye göre altın, içinde bulunduğumuz dönemde neredeyse tüm klasik desteklerini aynı anda bulmuş durumda. Banka, özellikle Ortadoğu’da artan tansiyon, İran merkezli riskler ve Hürmüz Boğazı’na dair endişelerin yatırımcıyı güvenli limanlara yönelttiğini vurguluyor. Bu tablo içinde UBS, altının ons fiyatının önümüzdeki aylarda 5 bin dolar seviyesini aşabileceğini, risklerin daha da derinleşmesi halinde ise 5 bin 400 dolara kadar yükselişin mümkün olduğunu öngörüyor.