İki dev bankadan altın için farklı yorum

UBS, artan jeopolitik risklerin altını güçlü biçimde desteklediğini savunurken, Citi yükselişin ardından 2026’nın ikinci yarısında sert bir düzeltme ihtimaline dikkat çekiyor.
Küresel piyasalarda belirsizlik rüzgârı esmeye devam ederken, yatırımcıların güvenli liman arayışı da hız kesmiyor. Bu atmosferde dünyanın önde gelen iki yatırım bankası olan UBS ve Citi, altın cephesine dair dikkat çekici ama birbirinden oldukça farklı değerlendirmeler paylaştı. Biri güçlü bir yükselişten söz ederken, diğeri temkinli olunması gerektiğini söylüyor.
İsviçre merkezli UBS’ye göre altın, içinde bulunduğumuz dönemde neredeyse tüm klasik desteklerini aynı anda bulmuş durumda. Banka, özellikle Ortadoğu’da artan tansiyon, İran merkezli riskler ve Hürmüz Boğazı’na dair endişelerin yatırımcıyı güvenli limanlara yönelttiğini vurguluyor. Bu tablo içinde UBS, altının ons fiyatının önümüzdeki aylarda 5 bin dolar seviyesini aşabileceğini, risklerin daha da derinleşmesi halinde ise 5 bin 400 dolara kadar yükselişin mümkün olduğunu öngörüyor.
Raporda, ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine devam edebileceği beklentisinin reel getirileri aşağı çektiğine dikkat çekiliyor. Açıkçası bu durum, faiz getirmeyen altını daha cazip hale getiriyor. ABD’de yaklaşan seçim süreci, siyasi belirsizlikler ve küresel borç seviyelerindeki artış da UBS’ye göre altına olan talebi besleyen diğer başlıklar. Banka, dengeli bir portföy için orta tek haneli oranlarda altın tutulmasını öneriyor.
ABD’li yatırım bankası Citi ise tabloya biraz daha mesafeli yaklaşıyor. Banka, kısa vadede UBS’ye benzer şekilde yükseliş potansiyelini kabul ediyor. Citi stratejistlerine göre jeopolitik tansiyon ve Fed’in bağımsızlığına yönelik soru işaretleri nedeniyle altın fiyatları 2026’nın ilk çeyreğinde 5 bin doların üzerine çıkabilir. Aynı dönemde gümüşün de 100 dolar/ons seviyesini test etmesi bekleniyor.
Ancak işin kritik kısmı burada başlıyor. Citi’ye göre bu yükseliş kalıcı olmayabilir. Banka, 2026’nın ikinci yarısında küresel risklerin azalması ve belirsizliklerin netleşmesi halinde değerli metallere olan talebin zayıflayabileceği uyarısını yapıyor. Bu senaryoda en kırılgan metalin altın olduğu belirtilirken, sert fiyat düzeltmelerinin gündeme gelebileceği ifade ediliyor.
Citi ayrıca mevcut boğa piyasasında gümüşün altına kıyasla daha iyi performans gösterebileceğini, yükselişin zamanla bakır ve alüminyum gibi sanayi metallerine de yayılabileceğini düşünüyor. Buna karşın olası geri çekilmelerin, uzun vadeli yatırımcılar için yeni alım fırsatları yaratabileceği notu da raporda yer alıyor.