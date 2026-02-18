İki dev bankadan yeni ralli alarmı! 5 bin 300 doları gören uçuşa hazırlansın

Kategoriler
Altın fiyatları hem küresel piyasalarda hem de iç piyasada merakla takip ediliyor. Bu sert dalgalanmalarda altın fiyatlarının yönünü kestirmek zor olsa da ABD’li iki dev banka, Morgan Stanley ve JPMorgan, yayımladıkları analizlerde ons altında 5 bin 300 dolar seviyesine dikkat çekti.
Eğer bu seviye kısa sürede aşılırsa, altın sadece yükselmekle kalmayacak; kelimenin tam anlamıyla vites büyütecek.
Hisse.net'te yer alan habere göre Morgan Stanley ve JPMorgan raporuna göre, 5 bin 300 dolar seviyesi altının önündeki son büyük kale. Analistler, bu psikolojik ve teknik direncin "kısa sürede" kırılması durumunda piyasada bir FOMO (fırsatı kaçırma korkusu) dalgası başlayacağını öngörüyor.
Analistlere göre hızlı bir kırılım senaryosunda teknik olarak oluşan “boşluğun” kapanmasıyla birlikte ons altın fiyatı 5 bin 700 ila 6 bin dolar bandına doğru ivmelenebilir.
• Hızlı Kırılım Senaryosu: Eğer ons altın bu hafta veya önümüzdeki kısa periyotta 5 bin 300 doların üzerine iğne atarsa, teknik olarak "boşluk" (gap) kapanacak ve fiyatların doğrudan 5 bin 700-6 bin dolar bandına ışınlanması işten bile değil.
• Hacimli Alımlar Kapıda: JPMorgan stratejistleri, "Direnç kırıldığı an, bekleyen dev kurumsal emirlerin devreye gireceğini" belirtiyor.
Uzmanlara göre bu yükselişin artık sadece bir tahmin değil, bir "zamanlama meselesi" olması.
"5 bin 300 doların geçilmesi, altının prangalarından kurtulması demek. Bu seviyenin üzerindeki her kapanış, yatırımcıyı yeni zirvelere taşıyacak bir rampa görevi görecek."
Yatırımcı için kritik notlar
• Direnç: 5 bin 300 dolar (Kırıldığı an yeni ralli başlar)
• HEDEF: 5 bin 750 - 6 bin