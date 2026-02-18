İki dev bankadan yeni ralli alarmı! 5 bin 300 doları gören uçuşa hazırlansın

Altın fiyatları hem küresel piyasalarda hem de iç piyasada merakla takip ediliyor. Bu sert dalgalanmalarda altın fiyatlarının yönünü kestirmek zor olsa da ABD’li iki dev banka, Morgan Stanley ve JPMorgan, yayımladıkları analizlerde ons altında 5 bin 300 dolar seviyesine dikkat çekti.