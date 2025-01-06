İki ilde daha ekmek zammı! Peş peşe yeni tarife açıklamaları geldi

06 Ocak 2025 20:57 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 21:03

Yeni yılın ilk günlerinde sofraların temel gıdası ekmeğe gelen zamlar dikkat çekti. Ankara, Bursa gibi illerin ardından İzmir ve Kocaeli'den de ekmek fiyatlarında artış haberi geldi. Halk ekmek fiyatı ve fırıncılarda satılan ekmeğin fiyatı da 2025 ile bilrlikte değişti. İşte yeni tarife...

Mehmet Şimşek imzaladı: Memur ve memur emeklisine yapılacak zam resmileşti! Kıdem tazminatı tavanı da netleşti

Mehmet Şimşek imzaladı: Memur ve memur emeklisine yapılacak zam resmileşti! Kıdem tazminatı tavanı da netleşti

Yeni yılın ilk günlerinde İzmir​ ve Kocaeli’den gelen ekmek zammı​ haberleri, vatandaşların gündemine oturdu. Artan maliyetlerin gerekçe gösterildiği zamlarla birlikte her iki şehirde de ekmek​ fiyatları yükseldi. İzmir’de 200 gramlık ekmeğin fiyatı yüzde 25 oranında artarken, Kocaeli’de halk ekmek büfelerinde gramaj artışıyla birlikte önemli fiyat yükselişleri yaşandı. Fırıncılar, üretim maliyetlerindeki ciddi artışların bu zamları kaçınılmaz hale getirdiğini belirtti.

İZMİR'DE EKMEĞE ZAM

İzmir’de 200 gram ekmek fiyatı 10 liradan 12,5 liraya yükseltildi. İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği komisyonunun aldığı karar, yarından itibaren geçerli olacak. İzmir Fırıncılar Odası Başkanı Kemal Sırtı, zammın gerekçesi olarak artan maliyetleri işaret etti. Sırtı, “Ekonomik güçlükler yaşayan vatandaşlarımızı düşünerek fiyat artışını yüzde 25 oranında tuttuk. Ancak, ekmek üretimindeki maliyetlerin dayanılmaz boyutlara ulaşması nedeniyle bu düzenlemeyi yapmak zorunda kaldık” dedi.

KOCAELİ​'DE HALK EKMEK FİYATINA BÜYÜK ARTIŞ

Kocaeli’de de ekmek fiyatlarına zam geldi. Halk Ekmek Büfeleri’nde satılan 200 gramlık ekmeğin fiyatı, yapılan zamla birlikte 240 gram olarak 15 TL’ye yükseldi. Zam sonrası ekmek gramajında yüzde 20, fiyatında ise yüzde 46,66 oranında artış yaşandı.

Kocaeli Fırıncılar Odası’na göre, mayıs ayında 200 gramı 7,5 TL olan Halk Ekmek, artık kilogram bazında toplamda yüzde 22,5’lik zamla satılıyor.