İki İnsan Bir Hayat projesi SONUÇLARI isim listesi! TDV çeyiz yardımı sonuç ekranı açıldı mı?

İki İnsan Bir Hayat proje sonuçları, günlerdir çiftler tarafından bekleniyordu. Türkiye Diyanet Vakfı ile Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğinde yürütülen “İki İnsan Bir Hayat” projesinde değerlendirme süreci tamamlandı. 13-31 Mart tarihleri arasında başvurularını gerçekleştiren ihtiyaç sahibi, yetim ve öksüz nişanlı çiftler, süreçle ilgili gelişmeleri yakından takip ederken gözler tdv.org adresine çevrildi. 81 ilde eş zamanlı olarak yürütülen proje kapsamında, şartları sağlayan çiftlere 500 bin TL ayni çeyiz desteği sağlanacak. Başvurusu kabul edilen adaylar, Mayıs 2026’da çevrim içi düzenlenecek Evlilik Okulu seminerlerine katılacak, ardından 1 Haziran - 30 Eylül 2026 tarihleri arasında resmi nikahını müftülükte kıydıran çiftlere destek verilecek. 2 İnsan 1 Hayat projesi sonuçları açıklandı mı? İşte İki İnsan Bir Hayat projesi sonuçları ile ilgili son durum…

GİRİŞ:
08.05.2026
saat ikonu 21:14
|
GÜNCELLEME:
08.05.2026
saat ikonu 21:16

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yürütülen “İki İnsan Bir Hayat” çeyiz yardımı projesinde başvuru süreci sonrası beklenen aşamaya geçildi. Başvuru şartlarını sağlayan adaylar, proje kapsamındaki sonuç duyuruları ve başvuru ekranını takip etmeye başladı.

İKİ İNSAN BİR HAYAT PROJESİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından hayata geçirilen “İki İnsan Bir Hayat” projesinde değerlendirme süreci tamamlandı. 13-31 Mart tarihleri arasında alınan başvuruların ardından ihtiyaç sahibi, yetim ve öksüz nişanlı çiftlerin başvuruları incelendi. Projenin resmi internet sayfasında yer alan bilgilendirmede, sonuçların açıklandığı duyuruldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında, başvuru şartlarını taşıyan adaylar değerlendirmeye alındı. Başvuruda bulunan adayların 18-35 yaş aralığında olması, ihtiyaç sahibi olması, aylık hane gelirinin iki net asgari ücret tutarını aşmaması, ilk kez evlenecek olması ve Türkiye’de ikamet eden T.C. vatandaşı olması şartları arandı. Nikahın müftülükte kıyılacağının taahhüt edilmesi de başvuru koşulları arasında yer aldı.

Projede başvurusu kabul edilen çiftler için sonraki süreç de netleşti. Buna göre adaylar, Mayıs 2026 ayında çevrim içi düzenlenecek Evlilik Okulu seminerlerine katılım sağlayacak. Eğitim sürecinin tamamlanmasının ardından ise 1 Haziran - 30 Eylül 2026 tarihleri arasında resmî nikahını müftülükte kıydıran çiftlere çeyiz yardımı verilecek. Proje kapsamında sağlanacak ayni desteğin toplam tutarı 500 bin TL olarak açıklandı.

2 İNSAN 1 HAYAT PROJESİ SONUÇLARI NEREDEN BAKILIR?

“İki İnsan Bir Hayat” projesine başvuru yapan adaylar, sonuç bilgilerine Türkiye Diyanet Vakfı’nın resmi internet sitesi üzerinden ulaşabiliyor. Proje sayfasında yayımlanan bilgilendirme mesajında, “Sonuçlar açıklanmıştır. Mevcut başvurunuza ait sonuca ulaşmak için üyelik giriş yaparak başvurularım sekmesinden görüntüleyebilirsiniz.” ifadeleri yer aldı.

Başvuru sonucunu öğrenmek isteyen adayların sisteme üyelik bilgileriyle giriş yapması gerekiyor. Ardından “Başvurularım” sekmesi üzerinden değerlendirme sonucuna erişilebiliyor. Sonuç ekranı üzerinden adayların başvuru durumlarını görüntüleyebileceği belirtildi.

Türkiye genelinde 81 ilde eş zamanlı yürütülen proje kapsamında, gençlerin evlilik sürecindeki temel ihtiyaçlarına destek verilmesi amaçlanıyor. Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yürütülen çalışmada, genç çiftlerin evlilik öncesi süreçte bilinçli şekilde hazırlanmaları için Evlilik Okulu seminerleri de düzenlenecek. Projede yetim ve öksüz çiftlere öncelik tanınacağı bilgisi de daha önce paylaşılmıştı.

