İki kamu bankası harekete geçti! 100 bin TL ihtiyaç, 300 bin TL taşıt ve 500 bin TL konut kredisi faizleri aşağı çekildi

21 Kasım 2024 15:43 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 17:13

Ziraat Bankası ve VakıfBank'tan vatandaşın yüzüne güldürecek haberler gelmeye devam ediyor. İki kamu bankası sunduğu kampanyalar ile özellikle dar gelirli vatandaşa umut oluyor. Ziraat Bankası ve VakıfBank, ihtiyaç, taşıt ve konut kredi fırsatını açıkladı. Her bütçeye uygun ödeme planlarıyla bu kredi kampanyaları ilgi görmeye devam ediyor.

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Ziraat Bankası​, VakıfBank​'tan milyonlarca vatandaşa müjde. Türkiye'de 2 büyük kamu bankasından yeni kredi​ hamlesi geldi. Nakit ihtiyacı olan vatandaş ve esnafların bu ihtiyaçlarının karşılanması adına kamu sorumluluk aldı. İşte her iki bankadan alınabilecek 100 bin TL ihtiyaç kredisi​, 300 bin TL taşıt kredisi​ ve 500 bin TL konut kredisi fırsatı.

KREDİLER ARTTI

Artan maliyetler nedeniyle bankalara borç arttı. Vatandaş kredi kartına ve kredilere yöneldi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) son haftalık bülteninde açıklanan verilere göre, krediler ise 15 trilyon 148,8 milyar TL’den 15 trilyon 160,7 milyar TL’ye yükseldi.

Ziraat Bankası, ve Vakıfbank vatandaşlar için kredi kampanyasını daha uygun faizlerle uygulamaya başladı.

ZİRAAT BANKASI VE VAKIFBANK'TAN HER BÜTÇEYE UYGUN ÖDEME PLANLARI

Ziraat Bankası ve VakıfBank, farklı türdeki kredilerle müşterilerin hedeflerine ulaşmalarını destek sağlayacak kampanyaları hayata geçirdi.

Her bütçeye uygun ödeme planlarıyla her iki bankadan alınabilecek 100 bin TL ihtiyaç kredisi, 300 bin TL taşıt kredisi ve 500 bin TL konut kredisi duyuruldu. Ancak bu faiz oranları ve ödeme planları piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilir.

Cazip kredi seçenekleri şöyle;

100.000 TL İHTİYAÇ KREDİSİ

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: %2,79

Aylık Vade: 120 Ay

Aylık Taksit: 2.897,00 TL

VAKIFBANK

Faiz Oranı: %4,95

Aylık Vade: 12 Ay

Aylık Taksit: 15.267,24 TL

300.000 TL TAŞIT KREDİSİ

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: %4,25

Aylık Vade: 48 Ay

Aylık Taksit: 14.945,00 TL

Toplam Geri Ödeme: 717.360,00 TL

Taşıt kredilerinde vade aralığına göre faiz oranı değişim göstermektedir. 1-12 ay vade aralığında %4,99 faiz oranı, 13-24 ay vade aralığında %4,75 faiz oranı, 25-36 ay vade aralığında %4,50 faiz oranı, 37-48 ay vade aralığında %4,25 faiz oranı imkanından yararlanabilirsiniz.

VAKIFBANK

Faiz Oranı: %4,50

Aylık Vade: 48 Ay

Aylık Taksit: 15.300,00 TL

Toplam Geri Ödeme: 734.400,00 TL

500.000 TL KONUT KREDİSİ

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: %2,79

Aylık Vade: 120 Ay

Aylık Taksit: 14.483,00 TL

Toplam Geri Ödeme: 1.737.960,00 TL

Konut kredilerinde vade aralığına göre faiz oranı değişim göstermekte. 1-24 ay vade aralığında %3,09 faiz oranı, 25-36 ay vade aralığında %2,99 faiz oranı, 37-60 ay vade aralığında %2,89 faiz oranı, 61-120 ay vade aralığında %2,79 faiz oranı imkanından yararlanabilirsiniz.

VAKIFBANK