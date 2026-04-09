 | Murat Makas

İki ülke arasında tarihi adım! Çağrı Bey sondaj için harekete geçti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çağrı Bey derin deniz sondaj gemisinin Somali'ye ulaştığını bildirdi. Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Mohamed Nu ise derin deniz sondaj gemisi Çağrı Bey’in Mogadişu’ya ulaştığını açıkladı.

KAYNAK: AA
AA
|
GİRİŞ:
09.04.2026
saat ikonu 14:42
|
GÜNCELLEME:
09.04.2026
saat ikonu 14:42

Türkiye’nin Somali açıklarında yürüttüğü enerji arama faaliyetlerinde yeni aşamaya geçildi. ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklamada bulunan Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Mohamed Nur, Somali’de yürütülen hidrokarbon arama faaliyetleri kapsamında çalışmaların arttığını duyurdu.

HABERİN ÖZETİ

Türkiye'nin Somali açıklarındaki enerji arama faaliyetleri kapsamında, 'Çağrı Bey' derin deniz sondaj gemisi ile sondaj aşamasına geçildi.
Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Mohamed Nur, hidrokarbon arama çalışmalarının arttığını duyurdu.
Çağrı Bey sondaj gemisi Mogadişu'ya ulaştı ve yarın Somali açıklarında çalışmalara başlayacak.
Daha önce Oruç Reis ile başlatılan sismik araştırmaların ardından sondaj aşamasına geçiliyor.
Uzmanlar, derin deniz sondajının Somali'nin petrol ve doğal gaz potansiyelini ortaya çıkarmak için kritik olduğunu belirtiyor.
Türkiye ile Somali arasındaki enerji işbirliği, iki ülke arasındaki çok boyutlu işbirliğinin önemli bir parçası.
Nur, “Yükünü umut dolu yarınlardan alan Çağrı Bey derin deniz , bugün itibarıyla göz bebeğimiz Mogadişu’ya ulaştı. Yarın itibarıyla Çağrı Bey’i zenginliklerimizi keşfetmek üzere dualarla birlikte Somali açıklarına uğurlayacağız. Müjde Rabb'imizdendir.” ifadelerini kullandı.

SONDAJ AŞAMASI

Daha önce Oruç Reis sismik araştırma gemisiyle başlatılan çalışmaların, Çağrı Bey’in devreye girmesiyle sondaj aşamasına taşınması bekleniyor.

Uzmanlar, derin deniz sondaj faaliyetlerinin başlamasının, Somali’nin petrol ve doğal gaz potansiyelinin somut olarak ortaya konulması açısından kritik önem taşıdığına dikkati çekiyor. Bu süreçte elde edilecek verilerin, ülkenin enerji politikalarına ve ekonomik kalkınma hedeflerine yön verebileceği değerlendiriliyor.

İKİ ÜLKE ARASINDA ENERJİ İŞ BİRLİĞİ

Somali açıklarında yürütülen hidrokarbon arama faaliyetleri, iki ülke arasındaki enerji işbirliğinin en önemli başlıklarından biri olarak öne çıkarken sürecin hem bölgesel enerji dengeleri hem de Somali ekonomisi açısından stratejik sonuçlar doğurması bekleniyor.

Türkiye ile Somali arasındaki işbirliği, 2011 yılından bu yana güvenlik, askeri eğitim, ekonomi, sağlık, eğitim ve altyapı gibi alanlarda çok boyutlu şekilde gelişiyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Mogadişu’da kurulan TÜRKSOM Askerî Eğitim Üssü aracılığıyla Somali ordusuna eğitim verilirken savunma, , enerji arama ve kalkınma yardımları alanlarında yürütülen projeler de ülkenin istikrarına katkı sağlıyor.

