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 | Kübra Çelepi

İkinci el araç alacaklar dikkat: Otomobilde alıcıya güzel haberi verdi! Dengeler değişiyor

Otomobil fiyatlarının seyri merak ediliyor. Sıfır ve ikinci el araba fiyatları, araç alıp satacak kişiler tarafından sıklıkla sorgulanıyor. Araba piyasasında yaşanan fiyat dalgalanmaları vatandaşların kafasını karıştırırken merakla beklenen açıklama Gazeteci ve otomotiv yazarı Halil Okşit'ten geldi. Araba fiyatları 2025’te düşecek mi, sorusuna cevap veren uzman "Otomobil artık yatırım aracı değil" açıklamasında bulundu.

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KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
02.03.2025
saat ikonu 15:27
|
GÜNCELLEME:
02.03.2025
saat ikonu 15:34

Otomobil piyasasında gelecek dönem fiyatlar merak ediliyor. Sıfır araç satışları güçlü ancak geçen yıla göre daha dengeli ilerlerken ikinci el araç fiyatlarında ani bir artış veya düşüş yok. Yeni modellerin satışı ve döviz kuru etkisiyle otomobil fiyatları yüzde 3-5 arttı. Gazeteci ve otomotiv yazarı Halil Okşit, "Otomobil artık yatırım aracı değil ancak ihtiyacı olanlar için ikinci el alımı mantıklı olabilir" diyerek sıfır ve ikinci el araç fiyatları hakkında öngörülerini paylaştı.

SIFIR ARAÇ FİYATLARI ZAMLANDI

Habertürk'e konuşan Gazeteci ve otomotiv yazarı Halil Okşit'in açıklamaları şöyle;

"Otomotiv piyasasında normal bir dönemden geçiyoruz. İkinci el otomobil piyasasında özel bir düşüş ya da çıkıştan söz etmek mümkün değil. Kasım, Aralık ve Ocak aylarında, hurda araç teşvikleri nedeniyle 200 bin liraya kadar olan araçlara yönelik talebin arttığı bir dönem yaşanmış olabilir. Ancak, bu teşviklerin artık devam etmeyeceği ortaya çıktığı için piyasa, alım-satım açısından normal seyrinde ilerliyor. Fiyatlar konusunda ise farklı bir durum söz konusu. Fiyatların gerçekten durağan seyredip seyretmediğini anlamak için yeni araç satışlarını değerlendirmek gerekiyor. Çünkü ikinci el piyasasını asıl hareketlendiren unsur, yeni araç satışlarıdır.

YATIRIMCININ DEĞİL ALICININ YÜZÜNÜ GÜLDÜRÜYOR

Yeni araç satış fiyatları doğrudan ikinci el piyasasını etkiliyor. Geçmişte sıfır araçlar yatırım aracı olarak görülüyordu ve hatta ikinci el araçlar, sıfır araçlardan daha pahalıya satılıyordu. Şu an tam tersi bir dönem yaşanıyor. Yaklaşık bir-bir buçuk yıldır otomobil fiyatları artış gösteriyor. Bu durum, otomobillerin hem yatırım aracı olmaktan çıkmasına hem de ulaşılabilirliğinin azalmasına neden oldu.

YENİ ARAÇ SATIŞLARINDA SON DURUM

Peki, sıfır araç satışları şu an ne durumda? Ocak ayına ait resmi veriler açıklandı. Bu verilere göre, geçtiğimiz ay 80-90 bin civarında sıfır araç satışı gerçekleşti. Ancak, geçen yılın Şubat ayı satışları daha yüksekti. Çünkü o dönemde araç bulunurluğu yeni yeni sağlanmıştı ve bekleyen alıcı kitlesi talebi artırıyordu. Bu yıl ise piyasa daha doygun olmasına rağmen satışlar hala güçlü bir şekilde devam ediyor.

Bu durum, piyasadaki dengenin ve enflasyon hesaplamalarının farklı yansımasına neden oluyor. Türkiye’de enflasyonun düştüğü, faizlerin yüksek olduğu bir dönemde olmamıza rağmen, otomobil satışları hala canlılığını koruyor ve otomobil markalarını memnun edecek seviyede ilerliyor.

DÖVİZ KURLARI VE ZAMLAR ARABA FİYATLARINI ETKİLİYOR

Yeni otomobil fiyatları, hem Şubat ayı hem de yeni model yılı (2024’ten 2025 model araçlara geçiş) nedeniyle %3 ile %5 arasında bir artış gösterdi. İkinci el piyasasında ise yeni model yılı gibi bir durum söz konusu olmadığı için fiyatlar daha durağan seyrediyor. Burada da %1 civarında bir fiyat artışı görüldü. Ancak, bu zam oranları bile enflasyonun altında kaldı. Özellikle ithal otomobillerin fiyatları, döviz kurlarındaki değişimden doğrudan etkileniyor. Son bir ay içinde döviz kurlarında küçük artışlar oldu. Dolar kuru 34 TL’den 36 TL’nin üzerine çıktı. Euro kuru arttığı için Avrupa menşeli araçların fiyatları yükseldi. Bu durum, yeni otomobil fiyatlarına %3 ile %5 arasında bir zam olarak yansıdı.

İKİNCİ EL ARAÇ ALMAK İÇİN İYİ BİR DÖNEM

Bugün itibarıyla, ikinci el araç almak isteyenler için iyi bir dönem diyebiliriz. Çünkü fiyatlar yatırım aracı olacak kadar hızlı yükselmiyor. Ancak, kurların dalgalanması devam ederse, otomobil fiyatlarında da küçük artışlar görülebilir.

Ekonomi yönetimi, kurlardaki yükselişi kontrollü şekilde yönetmeye çalışıyor gibi görünüyor. Ancak, otomobil firmaları da satışları canlı tutmak için BDDK kurallarına uygun şekilde 200-300 bin TL’ye kadar sıfır faizli krediler sunabiliyor.

ARAÇ FİYATLARI ARTACAK MI?

Sonuç olarak, otomobil artık bir yatırım aracı olmaktan çıktı. Ancak, ihtiyacı olanlar için şu an ikinci el araç almak mantıklı olabilir. Önümüzdeki süreçte fiyatların nasıl şekilleneceğini ise döviz kuru, enflasyon ve otomobil firmalarının satış politikaları belirleyecek.

Sonuç olarak;

  • İkinci el piyasasında ani bir fiyat artışı ya da düşüş yok.
  • Sıfır araç satışları hâlâ güçlü, ancak geçen yıla kıyasla daha dengeli ilerliyor.
  • Yeni model yılı ve döviz kuru etkisiyle fiyatlar %3-5 arttı, ancak bu enflasyonun altında kaldı.
  • Otomobil artık yatırım aracı değil, ancak ihtiyacı olanlar için ikinci el alımı mantıklı olabilir."
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Sıkça Sorulan Sorular

En çok satılan ikinci el araba hangisi?
İkinci el çevrim içi binek otomobil pazarında geçen yıl 1 milyon 172 bin 470 binek araç satışı gerçekleşti. Fiat Egea modeli 95 bin 261 ile yılın en çok tercih edilen modeli oldu.
ETİKETLER
#sıfır araç
#ikinci el araç fiyatları
#sıfır araba
#ikinci el araba
#Ikinci El Konut
#Ekonomi
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