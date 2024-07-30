İkinci el araç fiyatları yüzde 25 düştü! "Araç almanın tam zamanı"

30 Temmuz 2024 13:15 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 13:41

İkinci el araç fiyatları 2024 Ocak-Haziran döneminde düşüşe geçti. Galericiler fiyatların şu an uygun olduğunu ifade ederken arz talep dengesizliğinin piyasayı etkilediğinin altını çizdiler. Sonbahar aylarında daralan piyasaya rağmen araç fiyatlarının yükselişe geçmesi bekleniyor.

İLK ALTI AYDA İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARI GERİLEDİ

Konya Oto Galericiler Odası Başkanı Abdullah Acıbadem, pandemi sürecinde ikinci el araç piyasasında fiyatların günlük değiştiği bir zaman yaşadıklarını ifade ederek şunları kaydetti:

"Araç fiyatlarında, arz talep dengesizliğinden dolayı rakamlar hep yukarıya doğru seyretti. Tabii alınan tedbirler oldu. Çünkü baktığımızda bu işi sadece destek olarak yapanların haricinde sektöre dışarıdan çok fazla kişi dahil oldu.

Haliyle insanlar da aracı tamamen bir yatırım aracı olarak görmeye başlayınca fiyatlarımız bizim hep yukarıya doğru seyretti. Geçen yılla bu yıl arasına baktığımız zaman özellikle ilk 6 aylık dönem 2023'ün ilk 6 ayı ile 2024'ün ilk 6 ayı arasında piyasada araç fiyatlarında bir gerileme oldu. Pazar da yüzde 17 daraldı.

FİYATLARIN DÜŞMESİNİN İMKANI YOK

Özellikle 2023'ün haziran ayı ile 2024 Haziran arasında piyasada bir yüzde 25 daha daralma olduğunu gördük. İstatistik kurumun açıklamalarına göre şöyle söyleyelim fiyatlar bu saatten sonra daha da düşer mi, düşmesinin imkânı yok.

Ülkemize bu araçlar döviz üzerinden geliyor. Hep dile getiriyoruz şu an araba almanın tam zamanı. Kesinlikle araba alacak kişiler burada aracın fiyatının daha da düşeceğini asla düşünmesin.

Biz sonbaharla birlikte araç fiyatlarının biraz daha yukarıya doğru tırmanacağını düşünüyoruz. Tabii burada döviz kuruyla alakalı bir değişiklik olursa döviz kuru da tabii bunu mutlaka tetikleyecek. Fiyatlar yukarıya doğru gidecek.”

DOLANDIRICILIKLARA DİKKAT!

Otomobil alacak olan kişiler otomobili galerici esnafından alması gerektiğini ifade eden Acıbadem şöyle konuştu:

"Bununla alakalı vatandaş işte gerekli yetki belgesini Ticaret Bakanlığı'ndan alıyor. Bu yetki belgesiyle araç satışı yapıyor. Diğer türlü son zamanlarda daha sık rastlamaya başladık. Bu nedir işte vatandaş internet ortamında aracın rakamını örnek söyleyeyim ki 1 milyonluk bir arabayı 800 bin liraya ilana atıyor.

Arabası kendisinin falan değil. Aracın ilanını kopyalıyor. Kopyalamanın haricinde yeni gelişen bir sistem var, onu da söyleyelim. Örnek olarak sizin bir arabanız var. Onu size fiyatını daha düşük olarak yansıtıyor.

Alıcıyı satıcıyı notere getiriyor. Bu arada parayı kendi hesabına aktartıyor. Ondan sonra alıcıyla satıcı karşı karşıya geliyor. Böyle dolandırıcılıklara maruz kalmama adına burada tercih Ticaret Bakanlığı'ndan yetkili oto galerici esnafı olması lazım.

Çünkü burada bir muhatap var ve ben şuna hakimim ki Konya'da galericiler sitesinde 850 tane esnafımız var. Bizim buradaki esnafla alakalı biz hiçbir şekilde bir sorunla bu şekilde karşılaşmadık. Böyle bir durum olduğu zaman da müşteriyle galerici arasında bir uyuşmazlık olursa biz burada devreye girip orta noktayı bulmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.