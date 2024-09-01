İkinci el araç piyasası dolar kıskacında! İkinci el otomobil fiyatları döviz kuru ile yükselecek

01 Eylül 2024 11:24 - Güncelleme : 01 Eylül 2024 12:24

İkinci el araç piyasasında gözler döviz kuruna çevrildi. 31 Ağustos’ta yürürlüğe giren Genel Güvenlik Yönetmeliğe göre bazı güvenlik donanımları bulunmayan araçların satışı yasaklanacak. Düzenleme 31 Ağustos’tan önce sıfır araçlarda kampanya ve indirim rüzgarı oluştursa da o günler geride kaldı. Özellikle yüzde 25'e gerileyen ikinci el araç satışlarının eylül ayı ile birlikte toparlanması bekleniyor. Uzmanlar araç almayı düşünenler için son günler olduğuna dikkat çekerek döviz kurunun yükselmesinin araç fiyatlarının yükselmesine kapı aralayacağının altını çiziyor.

İKİNCİ EL ARAÇ PİYASASINDA NABIZ YOK

İkinci el araç piyasası, kredi faiz oranlarının yükselmesiyle durgunluk içinde.

Otomobil firmalarının son zamanlarda uyguladığı sıfır faizli kredi kampanyaları ve ikinci araçlardaki yüksek fiyatlarda geri çekilme yaşanmaması araç almayı düşünen vatandaşları sıfır araç almaya itti. Böylece ikinci el araç piyasası kan kaybetmeye devam etti.

İkinci el araç fiyatlarındaki reel düşüş temmuz ve ağustos ayında da devam etti.

ARAÇ FİYATLATI ARTTI SATIŞLAR DÜŞTÜ

Son 1 yıl içerisinde ikinci el araç satışlarının yüzde 25 geriledi. pandemi döneminde yaşanan üretim, çip krizi ve hammadde sorunuyla otomotiv sektörü ciddi bir durgunluk sürecine girdi.

Sürekli yukarıya doğru seyreden araç piyasası nedeniyle araba almayı düşünen milyonlarca vatandaş beklenmeyi tercih etti. Satışlar ise hızla geriledi.

6 AY, 6 BİN KİLOMETRE KURALI İLE ÖNLEM

Ticaret Bakanlığı aldığı tedbirler ile özellikle sıfır araçlardaki kontrolsüz artışlar noktasında adımlar attı.

2.el araç satışlarında 6 ay 6000 km kuralı geldi.

Ancak 6 ay 6 bin kilometre kuralının dahil olmasıyla birlikte bayilerin karaborsa, distrübütörün yayınladığı fiyatın üstünde elden para almayla araç satmaları araç fiyatlarındaki balonu daha da artırdı.

Bu kural bir aracın satın alınmasından sonra aracın yeni sahibinde en az 6 ay geçirmesi ve yeni sahibinde olduğu sürece de en az 6.000 km yol yapması anlamına geliyor. Satın alınmasından sonra 6 ayını doldurmamış olan araçların satışı yasaklandı.

Proje 1 Ocak 2025 tarihine kadar uzatıldı.

'ARAÇ FİYATLARININ DÜŞME İHTİMALİ YOK' UYARISI

Sektör temsilcileri özellikle internette dönen 'araç fiyatları kışa doğru, sonbahar aylarında fiyatlar düşecek' gibi söylentilere karşı da vatandaşları uyardı. Araç fiyatlarının düşme ihtimali olmadığını belirten uzmanlar 'araç fiyatlarının düşmesi için döviz kurunun düşmesi lazım' diyor.

DOLARIN YÜKSELİŞİ 2. EL ARABA FİYATLARINI ETKİLEYECEK

Galericiler, fiyatların şu an için uygun olduğunun altını çizerken önümüzdeki aylar için de uyardı. Uzmanlar döviz kurunda yaşanabilecek artışların fiyatların artmasına neden olacağını belirterek dolarda yükselişin yakında başlayacağını düşünüyor.

SIFIRLA İKİNCİ EL MAKASI DÜŞECEK Mİ?

Geçen yıl ile bu yılın fiyatları arasında yüzde 20, 25 bir fiyatta gerileme olsa da bu oran tamamen balon oranı olarak kabul ediliyor.

Otomobil fiyatlarının şu anda normal değerinde seyrettiğini belirten sektör temsilcilerine göre, sıfırla ikinci elin arasındaki o makasın arz talebin artmasıyla birlikte kavuşacak, fiyatların yukarıya doğru ufak da olsa tırmanacak, bu da ilerleyen zamanlarda döviz kuru ile mümkün olacak.

Yazın bitişi ve tatilden dönüşlerin başlamasıyla birlikte araç piyasasının da canlanması bekleniyor.

Pazarın canlanması için önümüzdeki dönemde alınacak politika ve tedbirler yakından takip edilecek.