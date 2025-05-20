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 | Bengü Sarıkuş

İkinci el araç piyasasında beklenen hareketlilik başladı! 150 bin liraya otomobil imkanı

Piyasanın yakın markajda takip ettiği ucuz fiyatlı ikinci el otomobil piyasasında beklenen hareketlilik başladı. Esnaf piyasanın durgunluğu geride bıraktığını söyledi. Her bütçeye uygun seçenekler olan satılık ikinci el araç piyasasında fiyatlar değişkenlik gösteriyor.

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İkinci el araç piyasasında beklenen hareketlilik başladı! 150 bin liraya otomobil imkanı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.05.2025
saat ikonu 11:37
|
GÜNCELLEME:
20.05.2025
saat ikonu 12:27

Kocaeli'nin otomotiv sektöründeki önemli merkezlerinden İzmit'teki Oto Galericiler Sitesi'nde, ikinci el araçlara ilgi yeniden artmaya başladı. Yaklaşık 6 yıldır sitede galericilik yapan Mert Kılıçalan, sitedeki esnaflık kültürü ve piyasa hareketliliği hakkında bilgi verdi.

İkinci el araç piyasasında beklenen hareketlilik başladı! 150 bin liraya otomobil imkanı

Galericiler sitesinin yapısı hakkında konuşan Mert Kılıçalan, "6 yıldır bu sitedeyim. Galericiler sitesi yaklaşık 30 yıllık. Burada 100'e yakın dükkan var. Genellikle eski esnaftan oluşan, kültürü oturmuş bir sitedir burası" dedi. Vatandaşların galericiler sitesinde her türlü aracı bulabileceğini söyleyen Kılıçalan, "150 bin TL'lik 1987 model bir araç da mevcut, 5-10 milyon TL değerindeki 2024 model lüks otomobiller de. Hatta bazı bayilerde olmayan özel versiyonlar bile burada yer alıyor" diye konuştu.

İkinci el araç piyasasında beklenen hareketlilik başladı! 150 bin liraya otomobil imkanı

İKİNCİ EL PİYASASINDA HAREKETLİLİK

Son dönemde sıfır araçlara talebin azaldığını belirten Kılıçalan, ikinci el piyasasındaki toparlanmaya dikkat çekti. Kılıçalan, "Geçtiğimiz yılın sonunda sıfır araçlarda kampanyalar yapıldı. O dönemde sıfır araca yoğun talep oldu ancak şu anda piyasa dengeleniyor. İkinci el otomobillere olan ilgi tekrar artmaya başladı. Eski yoğunluk henüz yok ama durgunluk da sona eriyor. Bence ikinci el otomobil piyasası giderek canlanıyor" şeklinde konuştu.

İkinci el araç piyasasında beklenen hareketlilik başladı! 150 bin liraya otomobil imkanı


Ayrıca Kılıçalan, orta gelirli vatandaşların da araç sahibi olmasının mümkün olduğunu ifade ederek, "Bugün ilk arabamızı alacağız desek, 400-500 bin TL aralığında güzel, kullanışlı bir araç bulmak mümkün" ifadelerini kullandı.

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