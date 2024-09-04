İkinci el araç satışı için galericilerden açıklama! "Noter ücreti bizleri zorluyor"

04 Eylül 2024 12:41 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 13:01

Güvenli Ödeme Sistemi 2 yıl önce uygulanmaya başlandı. Sistemin 27 Eylül'de zorunlu hale gelmesi ve ikinci el araç satışlarında dolandırıcılığın önüne geçilmesi bekleniyor. Galericiler ise galerilerden alınan araçlarda herhangi bir dolandırıcılık yaşanmadığını ifade ederek notersiz satış yapmak istediklerini ilan etti.

GALERİLERDE DOLANDIRICILIK OLMAZ

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik"te belirtilen standartları karşılayan kişilerin, ikinci el araç satışı yapabilmek için Mesleki Yeterlilik Belgesi aldıklarını söyleyerek şunları kaydetti:

"Galericilerden alınan araçlara ilişkin herhangi bir dolandırıcılık söz konusu değil, olamaz da. Çünkü galericilerin, ikinci el satışı yapabilmeleri için MASFED Mesleki Yeterlilik Merkezine başvurup, gerekli koşulları sağlamaları halinde Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilmeleri söz konusu.

Yani galericiler, gerekli koşulları sağlayarak Mesleki Yeterlilik Belgesi alan yetkin insanlar. Bizler, devletin ikinci el araç satışı için yetkilendirdiği kişileriz. Galericilerden alınan ikinci el araçlarda herhangi bir sorun çıkması ya da dolandırıcılık gibi bir olay yaşanması halinde zaten hem MASFED bünyesindeki Tahkim Kurulumuz hem de Ticaret Bakanlığı tarafından idari yaptırım uygulanıyor. Bu nedenle bizler 'notersiz satış' yapmak istiyoruz."

NOTER ÜCRETİ BİZLERİ ZORLUYOR

Erkoç, yıllık ortalama 9 milyon araç satışının gerçekleştiği Türkiye'de, bu satışların yarısına yakınının galericiler tarafından yapıldığını ifade ederek şöyle konuştu:

"Yeni uygulamada hem Güvenli Ödeme Sistemi ücreti hem de noterler tarafından talep edilen satış ücreti ile vekalet ücreti bizleri çok zorluyor. Tek araç satışı olarak bakıldığında belki düşük gözükebilir ancak aylık yaklaşık 20 araç satışı yapan galericiye bu mali yük oluşturuyor. Galericiler de bu maliyetleri araç ücretine ekleyecekleri için günün sonunda vatandaşımıza ek külfet oluşuyor." ,