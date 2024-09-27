İkinci el araç satışında yeni dönem! Güvenli Ödeme Sistemi için tüm detaylar belli oldu

27 Eylül 2024 10:41 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 10:43

İkinci el araç satışlarında tüketici mağduriyetlerinin önüne geçmek için uygulamaya konulan Güvenli Ödeme Sistemi'nin detayları belli oldu. Yeni sistemle beraber alım satımlarda sahte para ve satış bedelinin ödenmemesi gibi risklerin önüne geçilecek. İşte otomobil alacakları ilgilendiren 10 madde...

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Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliği'nin beraber yürüttüğü Güvenli Ödeme Sistemi uygulaması bugünden itibaren alıcı ve satıcılar için geçerli olacak. Böylelikle ikinci el araç​ alışverişlerinde ödemelerde yaşanan tartışmalı durumların önüne geçilecek.

İşte milyonların ilgilendiren Güvenli Ödeme Sistemi ile ilgili 10 soru ve cevap!

GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ NEDİR?

İkinci el araç alışverişini daha güvenli hale getirmek amacıyla geliştirilen ödeme sistemidir.

NE ZAMAN ZORUNLU HALE GELECEK?

Sistemin kullanımı bugüne kadar ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetinde bulunan işletmelerin (oto galerilerin) satışlarında zorunlu iken bugünden itibaren herkes için zorunlu hale geldi.

ÖDEME SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Uygulamada, önce satıcı​ güvenli ödeme sürecini başlatacak, sonra alıcı notere gitmeden önce referans numarası ile parayı aracı kuruluşa yatıracak. Satışın onaylanmasının ardından güvenli hesapta bekleyen para anında satıcının hesabına geçecek.

HANGİ AMAÇLA UYGULANIYOR?

Sistemle nakit taşıma, sahte para ve satış bedelinin ödenmemesi gibi risklerin ortadan kaldırılması hedefleniyor.

TÜKETİCİLER NASIL ETKİLENECEK?

Söz konusu sistemle ikinci el araç piyasasında güven ortamının oluşması bekleniyor. Uygulama, tüketici mağduriyetlerini önleyerek, ödeme açısından alıcı ve satıcı arasındaki ihtilafları ortadan kaldıracak.

DENETİM KİM TARAFINDAN YAPILACAK?

Sistemin işleyiş ve denetimine ilişkin çalışmalar Ticaret Bakanlığınca yürütülecek.

SİSTEME DAHİL OLAN BANKALAR HANGİLERİ?

Türkiye Noterler Birliği ile protokol imzalayan banka, elektronik para veya ödeme kuruluşlarının hepsi sisteme dahil edilecek.

HERHANGİ BİR ÜCRET ALINACAK MI?

Banka tarafından her bir işlem karşılığında satıcıya aktarılacak araç satış bedelinden mahsup edilmek suretiyle 105 lira alınacak. Söz konusu ücretin 52,5 lirası işlem katılım payı olarak Türkiye Noterler Birliğine aktarılacak.

Sistemde taksitle ya da kredi kartı ile ödeme gibi seçenekler bulunmuyor.

BAŞVURU İPTAL EDİLEBİLECEK Mİ?

Satış işleminden cayılması halinde sistem üzerinden yapılan başvuru iptal edilebilecek ve alıcı tarafından yatırılan tutar ilgili banka, elektronik para veya ödeme kuruluşu tarafından iade edilecek.

KAYIT SONRASI GÜNCELLEME YAPILABİLECEK Mİ?

Başvuru oluştuktan sonra bilgilerde düzenleme yapılamayacak. Bunun için mevcut başvurunun iptal edilmesi ve yeni bir işlemin başlatılması gerekecek.