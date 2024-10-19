İkinci el otomobil pazarı hareketlendi! Aylar sonra stok süreleri kısaldı

19 Ekim 2024 16:52 - Güncelleme : 19 Ekim 2024 16:53

İkinci el oto pazarı eylülde sıfır araç fiyatlarındaki artışla hareketlendi, stok süreleri azaldı. Pazarda 700 bin liraya kadar olan araçlar daha çok rağbet görmeye başladı. İnsanlar araç almak için faizlerin düşmesini beklerken beklenen olmadı. Yıl sonunda faiz indirimi olursa piyasanın daha hareketlenmesi bekleniyor.

Sıfır km araç fiyatlarındaki artış ve yıl ortasında görülen cazip kampanya seçeneklerinin azalmasıyla ikinci el talebinde artışa sebep oldu. Yılın son çeyreğinde, sıfır km araçlardan başlayarak gelmesi beklenen fiyat artışlarının yansımasıyla, talebin artması, son aylarda 2. el araç pazarının yükselen ivmesini sürdürmesi ve geçen yılki satışların yakalanması bekleniyor.

İKİNCİ EL OTOMOBİL​ PİYASASI CANLANIYOR

Yılbaşından itibaren durağan seyreden ikinci el araç pazarı, eylül ayında sıfır araç fiyatlarındaki artışın etkisiyle hareketleniyor. İkinci el otomobil piyasasında 400 ile 700 bin TL arasındaki araçlarda hareketlilik yaşanıyor. Tüm araç segmentlerinde stokta kalan araçların daha hızlı el değiştirdiği gözlemlendi. Ticari araçlarda da benzer bir trend görülerek, stokta kalma süresi 50 güne düştü.

Samsun 2. El Otomotivciler Sitesi Başkanı İbrahim Kınık, 400 ile 700 bin TL bandındaki otomobillerde bir hareketlilik olduğunu söyledi.

Kınık, "Yaklaşık 15-20 gündür bir hareketlilik var. Tabii bu hareket yüksek meblağ arabalarda değil. Orta sınıf arabalarda hareketlilik var. İnsanların gücünün yettiği arabalarda bir şeyler olmaya başladı. İnsanların faizlerin düşmesi yönünde beklentileri vardı. Ancak faizler düşmedi. Vatandaşın da arabaya ihtiyacı var. Bütçesine göre araçları bakmaya başladılar. 400 ile 700 bin TL bandındaki otomobillerde bir hareketlilik var” dedi.

FAİZ İNDİRİMİ​ BEKLENTİSİ SÜRÜYOR

Galerici Orhan Çakıcı, “Şu anda faizler yüksek olduğu için 300-500 bandındaki araçlar iyi satıyor. Onun dışında sıfır araçlarda kampanyalar var. Tüketici genellikle kilometresi düşük araçlara bakıyor. Şu anda biraz hareketlenme var. Yıl sonunda faiz indirimi olursa piyasanın daha hareketleneceğini düşünüyorum” diye konuştu.