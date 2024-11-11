İkinci el otomobil piyasası hareketlendi! Araç fiyatlarında rekor üstüne rekor

11 Kasım 2024 11:43 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 12:11

Araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar ikinci el otomobillere yöneliyor. VavaCars verilerine göre, ekim ayında ikinci el araç fiyatlarında yüzde 2,2 artış yaşandı.

Araç sahibi olmak isteyenler dikkat! 250 bin liraya alınabilecek en masrafsız ikinci el araçlar

Araç sahibi olmak isteyenler dikkat! 250 bin liraya alınabilecek en masrafsız ikinci el araçlar

VavaCars, yapay zeka destekli VavaAI Fiyat Endeksi'nin ekim ayı raporunu açıkladı. Şirketin paylaştığı analizlerine göre, eylül ayında yükselen ikinci el araç fiyatları ekim ayında da artmaya devam etti. Ekim ayında ikinci el araç fiyatlarında yüzde 2,2'lik bir artış kaydedildi. Bu artışla ikinci el araç fiyatları 2024'te en yüksek seviyesine ulaştı.

İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARI 2024'TE YÜZDE 13,4 ARTTI

İkinci el araç fiyatları 2024'ün başından ekim ayı sonuna kadar toplamda yüzde 13,4'lük bir artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine (TÜİK) göre aynı dönemde enflasyon oranı yüzde 39,8 olarak gerçekleşti. Bu süreçte dolar kuru da Türk lirası karşısında yüzde 16,1 oranında yükseldi.

İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARINDA YÜKSELİŞ TRENDİ DEVAM EDİYOR

VavaCars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, ekim ayındaki yüzde 2,2'lik fiyat artışının, üst üste üç aydır süren fiyat yükseliş eğilimini desteklediğini ifade etti. Gözelekli, bu durumun yılın son çeyreğinde de tüketici talebinin yüksek olacağına işaret ettiğini belirtti.

"ARACINI SATMAK İSTEYENLER İÇİN UYGUN BİR ZAMAN"

Gözelekli, ikinci el araçların döviz karşısında değerini korumaya devam ettiğine dikkat çekerek, araçlarını satmayı düşünenler için uygun bir zaman olduğuna vurgu yaptı ve şu ifadeleri kullandı:

"Yatırım açısından bakıldığında, yılın başından beri döviz kuru yüzde 16,1 artış gösterirken, ikinci el araç fiyatlarındaki artış da bu orana yaklaştı. Dolayısıyla ikinci el araçların, sağlamış olduğu konfor ve yaşam standardının yanı sıra döviz kuru karşısında yatırım değerini de önemli ölçüde koruduğunu söyleyebiliriz. Öte yandan, ekim ayındaki artışla birlikte ikinci el araç fiyatları yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Aracını satmak isteyenler için uygun bir zaman olduğunu söyleyebiliriz." dedi.