İkinci el otomobil ticaretinde düzenleme: 6 ay-6 bin kilometre şartı uzatıldı

26 Aralık 2024 06:20 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 06:22

İkinci el araç satışlarına getirilen 6 ay ve 6 bin kilometre şartı ile ikinci el araçların ilan kısıtlaması uygulamalarının süresi bir kez daha uzatıldı. Zorunlu trafik sigortasında ise kısa dönem sigortanın önü açıldı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

İlan çok alıcı yok! İkinci el araçlarda süre uzadı: İşte en zor satılan modeller

İlan çok alıcı yok! İkinci el araçlarda süre uzadı: İşte en zor satılan modeller

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, ikinci el araç satışında uygulanan 6 ay-6 bin kilometre ve ilan kısıtlaması uygulamalarının süresi yeniden uzatıldı.

1 Ocak 2025'te sona erecek uygulama 6 daha ertelenerek 1 Temmuz 2025'e kadar devam edecek.

YENİDEN ERTELENDİ

Uygulama ilk olarak 1 Temmuz 2023 tarihinde sona erecekken, 1 Ocak 2024’e, daha sonra 1 Temmuz 2024'e ve 1 Ocak 2025’e kadar uzatılmıştı.

FAHİŞ FİYATI ENGELLİYOR

Düzenlemeyle, sıfır kilometre araçların tescil tarihinden itibaren 6 ay veya 6 bin kilometre geçmedikçe ikinci el olarak satışı yasaklanıyor.

Ayrıca ikinci el araçların, üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilana konularak satışının yapılmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

KISA DÖNEM SİGORTANIN ÖNÜ AÇILDI

Diğer bir düzenleme ile ise galericileri yakından ilgilendiriyor. Araç noter devri esnasında yapılması zorunlu olan trafik sigortasında kısa dönem sigorta için kapı açıldı. Kararda, "İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesini haiz işletmelerin işleten sıfatıyla akdedecekleri trafik sigortası sözleşmeleri için sigorta süresini otuz güne kadar indirmeye yetkilidir." ifadesi yer aldı.

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