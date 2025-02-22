İkinci el otomobilde yeni dönem! Maliyetler 20 bin TL’yi buldu: Fiyat artışı kaçınılmaz

Noterde sigorta zorunluluğu, yetki belgesi olan oto galericilerini zora soktu. Park halindeki araçlara da sigorta yaptırmak zorunda kalan galericiler, binek otomobillerde maliyetin 20 bin TL’yi bulduğunu belirtiyor. Bu ek maliyetin ikinci el araç fiyatlarına yansıyacağına dikkat çekiyorlar.

Geçtiğimiz yıl Aralık ayında yürürlüğe giren yeni düzenleme, ikinci el araç satışında sigorta zorunluluğunu beraberinde getirdi. Bu kapsamda, noter işlemleri sırasında araçlara en az iki aylık sigorta yaptırılması gerektiği belirtildi. Ancak, oto galericiler bu uygulamaya büyük tepki göstermeye devam ediyor.

Sabah’ın haberine göre,, araç alım satımında yetkili esnaflara bir aya kadar sigorta yaptırma hakkı tanındığını belirten Oto Galericiler Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kayatuzu, uygulamanın 1 Ocak'ta yürürlüğe girmesi beklenirken 1 Şubat'a ertelendiğini ifade etti. Kayatuzu, bu süreçte sigorta yaptırmak isteyen esnafın yüksek maliyetli poliçelerle karşı karşıya kaldığını vurgulayarak, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (SEDDK) uygulamanın hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

BÜYÜK MALİYET YÜKÜ GETİRİYOR

Düzenlemenin getirdiği ek maliyetlere dikkat çeken Kayatuzu, "Galerilerde satılmayı bekleyen araçlar için zorunlu sigorta yaptırılması gerekiyor. Örneğin, bir galerinin park alanında 20 araç olduğunu düşünelim. Her bir aracın sigorta maliyeti ortalama 20 bin TL civarında. Bu durumda toplam maliyet 400 bin TL'yi buluyor. Bu ek maliyet, ikinci el araç fiyatlarına da yansıdığı için tüketiciyi de olumsuz etkiliyor" dedi.



35 yıllık oto galerici Selim Kalebaşı, her araç için 15-20 bin TL sigorta ücreti ödemek zorunda kaldığını belirterek, yetkililerden bu konuda bir düzenleme yapmalarını talep etti. Bir diğer oto galerici Harun Göktaş ise yetki belgesine sahip galericilere yönelik bu sigorta zorunluluğunun ticareti zorlaştırdığını ve sektörün zaten durgun olduğu bir dönemde ek maliyetler oluşturduğunu dile getirdi.

FİYAT ARTIŞINA NEDEN OLUYOR

Sigorta zorunluluğunun ikinci el araç fiyatlarını doğrudan artırdığına dikkat çeken oto galerici Hasan Zengin, "İlk etapta sigorta zorunluluğu bir yıl olarak belirlenmişti. İtirazlarımız sonucu bu süre iki aya düşürüldü. Ancak bu bile büyük bir maliyet yükü getiriyor. Sigorta yaptırmazsak noter işlemleri gerçekleştirilemiyor. Ortalama 15-20 bin TL’lik sigorta maliyeti, ticari araçlarda 40 bin TL’den başlayıp 100 bin TL’ye kadar çıkabiliyor. Biz bu maliyetleri araç fiyatlarına yansıtmak zorunda kalıyoruz, aksi takdirde zarar ederiz. Bu nedenle ikinci el araç fiyatlarında artış kaçınılmaz hale geliyor" şeklinde konuştu.



Oto galericiler, yetkililerden bu konuda yeni bir düzenleme yapılmasını talep ederken, zorunlu sigortanın süresinin kısaltılması veya esnafa özel daha uygun poliçeler oluşturulması gerektiğini belirtiyorlar.