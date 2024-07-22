İkinci el otomobile yeni düzenleme! 6 ay-6 bin kilometre kuralına rağmen özel izin verilecek

22 Temmuz 2024 14:47 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 14:48

EBS Danışmanlık Genel Müdürü Erol Şahin, ikinci el otomobil piyasasına ilişkin yeni düzenlemenin yolda olduğunu açıkladı. Şahin, Ticaret Bakanlığı'nın yeni bir karar alacağını ifade etti. Buna göre, Ticaret Bakanlığı'ndan özel izin almak koşuluyla, distribütörlere ellerindeki sıfır araçları ikinci el olarak satma hakkı tanınacak.

İKİNCİ EL OTOMOBİLDE YENİ DÜZENLEME

EBS Danışmanlık Genel Müdürü Erol Şahin,Ticaret Bakanlığı'nın yeni bir karar alacağını dile getirdi.

Şahin, "6 ay-6 bin kilometre kuralına rağmen sadece distribütörler nezdinde izin verilmiş olacak" ifadelerini kullandı.

6 ayda 6000 kilometre kuralı, ikinci el araç satışı gerçekleşecek kişiler için getirilmiş yeni bir kuraldır. 2.el araç satışlarında 6 ay 6000 km kuralı, bir aracın satın alınmasından sonra aracın yeni sahibinde en az 6 ay geçirmesi ve yeni sahibinde olduğu sürece de en az 6.000 km yol yapması anlamına gelir.

CNBC-e'nin haberine göre, Erol Şahin, Ticaret Bakanlığı'nın distribütörlerin kendilerine faturaladıkları araçları ikinci el olarak satabilme konusunda yeni bir karar alacığını açıkladı.

5 Temmuz'da alınan karara göre, Ticaret Bakanlığı'ndan özel izin almak koşuluyla, distribütörlere ellerindeki sıfır araçları ikinci el olarak satma hakkı tanınacak.

TİCARET BAKANLIĞI'NIN AÇIKLAMASI BEKLENİYOR

Otomotiv sektöründe, GSR II yönetmeliğinin "ulusal tip onayı" bulunan araçlar için yürürlük tarihi 31 Ağustos'a ötelendi. Kural, ithal araçlar için yönetmelik yürürlüğe girdi.

GSR II nedeniyle bazı markaların kendilerine araç fatura ettiği ve bu araçların ikinci el olarak satılabileceği söyleniyordu. Ancak 6 bin km - 6 ay şartı kafaları karıştırdı.

Ticaret Bakanlığı'nın, markaların veya distribütörlerin kendilerine faturaladıkları araçları, '6 ay - 6 bin km' şartına uymadan ikinci el olarak satmalarına izin verdiği ifade ediliyor.

Erol Şahin, konuyla ilgili şöyle konuştu;

"Bir duyum var. 5 Temmuz itibarıyla distribütör olan markalara bu anlamda bir izin verildi. Fatura edildi bütün araçlar.

Distribütörün kendi adına fatura ettiği için satıcı kısmında kendi olmak kaydıyla bu araçlar ikinci elde satılabilecek.

6 ay-6 bin kilometre kuralına sadece distribütörler nezdinde izin verilmiş olacak.

Bu araçlarla ilgili bir çözüm var. Ticaret Bakanlığı'ndan böyle bir açıklama gelecek.