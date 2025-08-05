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 | Baran Aksoy

İkinci el pahalı olunca bayiden sıfır aldı: Fırsatçılar, vatandaşı canından bezirdi

ÖTV artışıyla birlikte otomobil fiyat etiketleri değişti. Bakanlık fiyat ayarlamalarını yakın takibe alırken bazı fırsatçılar sarı sitede fiyatları tavana çıkardı. Öyle ki bir vatandaş, ikinci eli pahalı olunca bayiden daha uygun fiyata sıfır aldı.

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İkinci el pahalı olunca bayiden sıfır aldı: Fırsatçılar, vatandaşı canından bezirdi
KAYNAK:
Baran Aksoy
|
GİRİŞ:
05.08.2025
saat ikonu 10:53
|
GÜNCELLEME:
05.08.2025
saat ikonu 11:06

Temmuz ayında yapılan düzenlemeyle birlikte; içten yanmalı, hibrit ve elektrikli araçlarda oranları değişti. Elektrikli araçların ÖTV oranı da yüzde 10’dan yüzde 25’e yükseltildi. Yeni ÖTV oranları sonrası da güncellendi. ÖTV zammını fırsat bilen satıcılar, internet sitelerinde fiyatları yükseltti. bakan vatandaşlar, internetteki fiyatları görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

BAYİDE DAHA UCUZ

Öyle ki bir vatandaş, ikinci eli pahalı olunca bayiden daha uygun fiyata sıfır aldı. Sarı sitede 1.360.000 TL'ye satılan aracın aynısını bayiden 1.240.000 TL'ye alındı.

İkinci el pahalı olunca bayiden sıfır aldı: Fırsatçılar, vatandaşı canından bezirdi

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Öte yandan yeni ÖTV oranları sonrası araç fiyatlarını fahiş şekilde artıran satıcılar için harekete geçildi. Düzenlemeyi haksız kazanca çevirmek isteyen fırsatçılar karşısında 'nı buldu.

İkinci el pahalı olunca bayiden sıfır aldı: Fırsatçılar, vatandaşı canından bezirdi

MİLYONLARCA TL PARA CEZASI UYGULANDI

Denetimler sonucu, yetki belgesi olmadan ikinci el taşıt ticareti yaptığı tespit edilen 220 gerçek ve tüzel kişiye yaklaşık 103 milyon lira idari para cezası uygulandı.

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ETİKETLER
#ticaret bakanlığı
#elektrikli araç
#ötv
#ikinci el otomobil
#araç fiyatları
#fırsatçılık
#Ekonomi
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