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Ekonomi
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 | İrem Çınar

İkinci elde bahar hareketliliği! İşte ortalama otomobil fiyatları

İkinci el otomobil piyasasında bahar hareketliliği başladı. Mart ayında araçlara olan ilgi artarken, reel fiyatlardaki düşüş eğilimi hız kesmeden sürdü. Buna rağmen, ortalama otomobil fiyatı 950 bin 515 liraya kadar çıktı.

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KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
15.04.2025
saat ikonu 13:58
|
GÜNCELLEME:
15.04.2025
saat ikonu 13:58

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) ile Sahibinden platformunun ortaklaşa hazırladığı Otomobil Piyasası Görünümü raporunun Mart ayı sonuçları, ikinci el otomobil pazarında dikkat çekici gelişmelere işaret ediyor.

İkinci elde bahar hareketliliği! İşte ortalama otomobil fiyatları

TALEPTE ARTIŞ VAR

Rapora göre, ikinci el otomobile olan talep mart ayında belirgin şekilde arttı. Talep endeksi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,3, şubat ayına göre ise yüzde 11,8 oranında yükseldi. Bu artış, piyasada bir hareketlilik yaşandığını ortaya koyuyor.

SATIŞ-ORANLARINDA YUKARI YÖNLÜ HAREKET

Satılan araç sayısının toplam ilanlara oranı da bu hareketliliği destekliyor. Mart ayında bu oran yüzde 21,3’e ulaşarak önceki aya göre 1,4 puanlık bir artış gösterdi. Bu da satılık ilanların daha fazla alıcı bulduğunu gösteriyor.

İkinci elde bahar hareketliliği! İşte ortalama otomobil fiyatları

İLANLAR DAHA UZUN SÜRE KALIYOR

Her ne kadar talep artsa da, otomobil ilanlarının yayında kalma süresinde küçük bir artış gözlemlendi. Kapatılan ilanların ortalama yaşı 0,4 gün artarak 21,3 güne çıktı.

REEL FİYATLARDA GERİLEME SÜRÜYOR

Enflasyondan arındırılmış fiyatlara bakıldığında ise düşüş eğiliminin sürdüğü görülüyor. Otomobillerin reel satış fiyatları 21 aydır gerileme kaydediyor. Mart ayında fiyat endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,1 düşerek 147,2 seviyesine geriledi.

İkinci elde bahar hareketliliği! İşte ortalama otomobil fiyatları

ORTALAMA OTOMOBİL FİYATLARI

Reel düşüşe rağmen nominal bazda fiyatlarda hafif bir artış dikkat çekti. Şubat ayında ortalama 947 bin 152 TL olan otomobil fiyatı, martta 950 bin 515 TL’ye yükseldi. Geçen yılın mart ayına kıyasla ise fiyatlar yüzde 10,6 oranında artmış durumda.

Sonuca bakıldığında ikinci el otomobil piyasasında talep artarken, fiyatlar enflasyona göre gerilemeye devam ediyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

Türkiye'de en çok satılan ikinci el araba hangisi?
Egea ilk sırada yer aldı.
ETİKETLER
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#Ekonomi
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