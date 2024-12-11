İkinci elde en çok satılan markalar belli oldu: Zirvedeki marka şaşırtmadı!

11 Aralık 2024 11:50 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 12:11

Kasım ayında Türkiye'nin çevrim içi ikinci el araç pazarında en çok tercih edilen marka yine Volkswagen oldu. Binek araçlarda Fiat Egea, hafif ticari araçlarda ise Doblo zirveye yerleşti.

Indicata'nın Kasım 2023​ikinci el​ çevrim içi pazar raporuna göre, geçen ay çevrim içi platformlarda 387 bin 998 kurumsal ilan yayımlandı. İlan adetleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artarken, bir önceki aya göre yüzde 12 azaldı. Kasım ayında yayımlanan ilanların yüzde 46’sını oluşturan 176 bin 921 araç satıldı. Bu, Ekim 2023'e kıyasla yüzde 5’lik bir düşüşe, ancak geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23’lük bir artışa işaret ediyor.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN MARKALAR

Geçen ay ikinci el çevrim içi araç pazarında en çok tercih edilen marka, 22 bin 239 adetlik satışla Volkswagen oldu. Volkswagen, ocak ayı hariç 2023 yılının diğer tüm aylarında liderliğini sürdürdü. Volkswagen’i 21 bin 242 adetle Fiat ve 20 bin 659 satışla Renault takip etti. Ford, 15 bin 825 satışla dördüncü, BMW, 10 bin 439 satışla beşinci sırada yer aldı.

İLK 10’DA YER ALAN DİĞER MARKALAR

Mercedes-Benz: 9 bin 909

Opel: 9 bin 476

Peugeot: 9 bin 198

Hyundai: 7 bin 507

Toyota: 6 bin 363

Geçen ay toplam satışların yüzde 75’i bu 10 markadan geldi.

BİNEK OTOMOBİL PAZARINDA LİDER FIAT EGEA OLDU

Kasım ayında ikinci el binek otomobil pazarında 143 bin 459 araç satıldı. Bu kategoride en çok tercih edilen model, 8 bin 304 satışla Fiat Egea oldu. Fiat Egea, yılın başından itibaren liderliğini korumaya devam etti. Fiat Egea’yı takip eden modeller ise Volkswagen Passat 6 bin 485 satış, Renault Megane, 6 bin 255 satış, Renault Clio, 6 bin 251 satış, Toyota Corolla, 4 bin 370 satış, Ford Focus, 4 bin 4 satış, Opel Astra, 3 bin 667 satış, BMW 3 Serisi, 3 bin 510 satış, BMW 5 Serisi, 3 bin 491 satış, Mercedes-Benz C-Class, 2 bin 860 satış ile listede yerini aldı. Bu 10 model, toplam binek araç satışlarının yüzde 34’ünü oluşturdu.

HAFİF TİCARİ ARAÇLARDA DOBLO ÖNE ÇIKTI

Hafif ticari araç kategorisinde ise geçen ay 33 bin 462 adetlik satış gerçekleşti. En çok tercih edilen model, 4 bin 231 satışla Fiat Doblo oldu.

Doblo’yu şu modeller takip etti:

Ford Tourneo Courier: 3 bin 734 satış

Fiat Fiorino: 3 bin 712 satış

Volkswagen Transporter: 2 bin 202 satış

Ford Tourneo Connect: 1.890 satış

Volkswagen Caddy: 1.822 satış

Ford Transit: 1.528 satış

Renault Kangoo: 1.507 satış

Citroen Berlingo: 1.385 satış

Peugeot Partner: 1.310 satış

Bu 10 model, toplam hafif ticari araç satışlarının yüzde 70’ini oluşturdu. Kasım ayı verileri, hem binek otomobil hem de hafif ticari araç kategorilerinde belirgin markaların ve modellerin pazar payını elinde tuttuğunu ortaya koydu.