İkinci emeklilik geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti, detayları sızdı

Türkiye, çalışma hayatında kapsamlı değişikliklere hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Kongresi'ndeki açıklamaları, esnek çalışma modellerinden ikinci emeklilik sistemine kadar birçok yeniliğe işaret etti. İş dünyasını ve çalışanları yakından ilgilendiren bu düzenlemelerin detayları sızdı.

Pandemi sonrası dünyada hızla benimsenen uzaktan ve esnek çalışma modelleri, Türkiye’de de daha yaygın hale geliyor. İş-aile dengesini destekleyecek bu yeni sistemle, esnek çalışma saatleri artırılacak ve yarı zamanlı iş imkanları genişletilecek. Kamu sektöründe de bu dönüşümün başlaması planlanıyor.

MESAİ SAATLERİ KISALACAK MI?

Takvim gazetesinin haberine göre, Avrupa'da denemeleri yapılan kısa çalışma haftası modeli Türkiye'de de gündeme gelebilir. Uzmanlara göre, çalışma saatlerinin azaltılması ve haftalık tatil süresinin uzatılması, iş verimliliğini artırıyor. Bu doğrultuda somut adımların atılması bekleniyor.

KADINLARA YÖNELİK YENİ DESTEK PROGRAMLARI

2025’in "Aile Yılı" ilan edilmesiyle birlikte, kadın istihdamını artırmaya yönelik yeni projeler hayata geçirilecek. Anneler için kısmi süreli çalışma teşvik edilecek, ev kadınlarına esnek iş fırsatları sunulacak. Kamu sektöründe çocuk sayısına bağlı olarak 6 aya kadar izin hakkı getiren düzenlemeler üzerinde çalışmalar sürüyor.

İKİNCİ EMEKLİLİK SİSTEMİ GELİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vurguladığı en önemli yeniliklerden biri de tamamlayıcı emeklilik sistemi oldu. SGK’ya ek olarak oluşturulacak bu yeni model sayesinde çalışanlar, emeklilikte ikinci maaş alma imkanına kavuşacak. Sistem, sosyal güvenliği daha sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlıyor ve 2025 yılı içinde devreye alınması planlanıyor.

ÜNİVERSİTELER DAHA ÇOK ÜRETECEK

Yeni çalışma düzenlemeleri sadece iş hayatını değil, akademik dünyayı da etkileyecek. Üniversitelerin şehirlerle ve sanayiyle entegrasyonu artırılarak, mezunların iş dünyasına daha hazır hale gelmeleri sağlanacak.

Türkiye’nin azalan nüfus artış hızına karşı yeni politikalar geliştiriliyor. Doğum teşvikleri, aile destek programları ve sosyal yardımlarla demografik yapının güçlendirilmesi hedefleniyor.

DÖNÜŞÜM KISA SÜRE İÇİNDE BAŞLIYOR

Esnek çalışma, kadın istihdamına yönelik teşvikler, ikinci emeklilik sistemi ve nüfus politikalarındaki yeni adımlar, Türkiye'nin iş dünyasında köklü değişikliklere yol açacak. Bu reformlarla, daha dengeli ve verimli bir çalışma düzeni oluşturulması amaçlanıyor.