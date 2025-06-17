İkinci ev alımlarında kredi kısıtlamasına düzenleme sinyali

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) temsilcileri, müteahhitlik karnesinde düzenleme, konut fiyatlarında arsa payları ve ev alırken çekilecek kredi konusunda tüketiciyi zorlayan gelişmelere ilişkin açıklamada bulundu. İşte detaylar...
Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Ziya Yılmaz, konut üretimini hızlandırmak ve konuta erişimi kolaylaştırmak için kamu eliyle uygun arsa geliştirilmesi ve konuta kredi kısıtlamalarının kaldırılması önerisinde bulundu.
Konut sektörünün güncel konularına yönelik değerlendirmeler yapmak ve KONUTDER’in yeni yönetim döneminin vizyonunu açıklamak için düzenlenen basın toplantısında konuşan Ziya Yılmaz, kamu politikalarına katkı vermeye, soruna dair çözümler sunmaya ve sürecin aktif paydaşı olmaya hazır olduklarını söyledi.
Ziya Yılmaz, bu kapsamda KONUTDER olarak öncelik verdikleri iki temel konuyu ve bunlara ilişkin çözüm önerilerini paylaşmak istediklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Birincisi, uygun arsa geliştirilmesi. Bu önerimiz, kamu eliyle üretilecek planlı arsaların, özel sektörün hız ve kalite kabiliyetiyle buluşturulmasını içeriyor. . Konuya ilişkin önce bir durum tespiti yapalım. Türkiye’de arsa maliyetleri, gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında son derece yüksek bir seviyede. Örneğin, ABD ve Avrupa Birliği ülkelerinde arsanın toplam proje bedeli içindeki payı yüzde 20’yi bile bulmuyor.
Fakat bizde özellikle İstanbul gibi büyükşehirlerde bu oran yüzde 40-50’nin altına dahi inemiyor. Miami’de bile arsa maliyetleri Türkiye’ye göre çok düşük. Şunu net bir şekilde kabul edelim; bu ciddi maliyet farkı, konuta erişebilirliği doğrudan etkiliyor. Konut ihtiyacının ve arz eksikliğinin fazla olduğu bölgelerde, yerine ve bölgesine göre, kamunun üreteceği arsaların toplam geliştirme maliyeti içindeki payı yüzde 10- 20’yi geçmeyecek şekilde özel sektöre vadeli olarak verilmesi önemli bir çözüm olacaktır.”
KONUTDER Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz, bu arsalar için kamunun özel şartlar getirmesi gerektiğini, 3 yıl içerisinde projeye başlanmasının koşul olarak getirilebileceğini, böylece arsa stokçuluğunun da engelleneceğini vurguladı. Yeterlilik kriterlerini sağlayan A ve B sınıfı müteahhitlik karnesine sahip konut geliştiricileri eliyle konut ihtiyacının hızlı ve eksiksiz karşılanabileceğini dile getiren Yılmaz, “Kamunun planlı arsa üretim gücü ile özel sektörün hız ve kalite kabiliyetini bir araya getirecek.
Bu modelle, yüzde 10-15 arsa maliyetiyle konut üretebilirsek, vatandaşımız konuta yüzde 40 daha uyguna erişebilecektir” şeklinde konuştu. Yılmaz, Türkiye’deki ev sahipliği oranındaki gerilemeden ve hükümetin sosyal konut üretim hamlesinden bahsederek, önerdikleri modelin hızlı, nitelikli ve toplumun gerçek ihtiyaçlarına yanıt veren konut üretimi için son derece etkili olacağını söyledi.
Ziya Yılmaz, ikinci temel başlıklarının ise “konutta uygun koşullarla finansmana erişim” olduğunu belirterek, şu açıklamalarda bulundu: “Konuta erişim ancak uygun konut finansmanı ile mümkündür. Bu noktada BDDK'nın kredi kısıtlamalarının önümüzdeki dönemde kaldırılacağını düşünüyoruz.
Çünkü, enflasyonun daha düzenli bir patikaya girmiş olması bu beklentimizi artırıyor. Bu konuyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile de görüşüyoruz. İmkanı olup da birden fazla konut alabilecek ve bunları da kiralık konut olarak piyasaya arz edebilecek kişileri de göz ardı etmemek gerek.”
Yılmaz, kredi kısıtlamalarının bu yıl içinde kalkacağını düşündüklerini ifade etti.