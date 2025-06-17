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 | Bengü Sarıkuş

İkinci ev alımlarında kredi kısıtlamasına düzenleme sinyali

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) temsilcileri, müteahhitlik karnesinde düzenleme, konut fiyatlarında arsa payları ve ev alırken çekilecek kredi konusunda tüketiciyi zorlayan gelişmelere ilişkin açıklamada bulundu. İşte detaylar...

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İkinci ev alımlarında kredi kısıtlamasına düzenleme sinyali
KAYNAK:
Dünya gazetesi
|
GİRİŞ:
17.06.2025
saat ikonu 09:18
|
GÜNCELLEME:
17.06.2025
saat ikonu 09:18

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başka­nı Ziya Yılmaz, konut üretimi­ni hızlandırmak ve konuta eri­şimi kolaylaştırmak için kamu eliyle uygun arsa geliştirilme­si ve konuta kredi kısıtlamala­rının kaldırılması önerisinde bulundu.

Konut sektörünün güncel konularına yönelik de­ğerlendirmeler yapmak ve KO­NUTDER’in yeni yönetim dö­neminin vizyonunu açıklamak için düzenlenen basın toplan­tısında konuşan Ziya Yılmaz, kamu politikalarına katkı ver­meye, soruna dair çözümler sunmaya ve sürecin aktif pay­daşı olmaya hazır olduklarını söyledi.

İkinci ev alımlarında kredi kısıtlamasına düzenleme sinyali

YURT DIŞINDA ARSANIN PROJE BEDELİ İÇİNDEKİ PAYI YÜZDE 20'DEN AZ

Ziya Yılmaz, bu kapsam­da KONUTDER olarak önce­lik verdikleri iki temel konuyu ve bunlara ilişkin çözüm öneri­lerini paylaşmak istediklerini belirterek, sözlerini şöyle sür­dürdü: “Birincisi, uygun arsa geliş­tirilmesi. Bu önerimiz, kamu eliyle üretilecek planlı arsala­rın, özel sektörün hız ve kalite kabiliyetiyle buluşturulması­nı içeriyor. . Konuya ilişkin ön­ce bir durum tespiti yapalım. Türkiye’de arsa maliyetleri, ge­lişmiş ülkelerle kıyaslandığın­da son derece yüksek bir sevi­yede. Örneğin, ABD ve Avrupa Birliği ülkelerinde arsanın top­lam proje bedeli içindeki payı yüzde 20’yi bile bulmuyor.

Fa­kat bizde özellikle İstanbul gibi büyükşehirlerde bu oran yüz­de 40-50’nin altına dahi ine­miyor. Miami’de bile arsa mali­yetleri Türkiye’ye göre çok dü­şük. Şunu net bir şekilde kabul edelim; bu ciddi maliyet farkı, konuta erişebilirliği doğrudan etkiliyor. Konut ihtiyacının ve arz eksikliğinin fazla olduğu bölgelerde, yerine ve bölgesi­ne göre, kamunun üreteceği ar­saların toplam geliştirme ma­liyeti içindeki payı yüzde 10- 20’yi geçmeyecek şekilde özel sektöre vadeli olarak verilmesi önemli bir çözüm olacaktır.”

İkinci ev alımlarında kredi kısıtlamasına düzenleme sinyali

MÜTEAHHİTLİK KARNE­SİNE DÜZENLEME

KONUTDER Yönetim Ku­rulu Başkanı Yılmaz, bu arsa­lar için kamunun özel şartlar getirmesi gerektiğini, 3 yıl içe­risinde projeye başlanmasının koşul olarak getirilebileceğini, böylece arsa stokçuluğunun da engelleneceğini vurguladı. Ye­terlilik kriterlerini sağlayan A ve B sınıfı müteahhitlik karne­sine sahip konut geliştiricile­ri eliyle konut ihtiyacının hızlı ve eksiksiz karşılanabileceği­ni dile getiren Yılmaz, “Kamu­nun planlı arsa üretim gücü ile özel sektörün hız ve kalite kabiliyetini bir araya getire­cek.

İkinci ev alımlarında kredi kısıtlamasına düzenleme sinyali

Bu modelle, yüzde 10-15 arsa maliyetiyle konut ürete­bilirsek, vatandaşımız konuta yüzde 40 daha uyguna erişe­bilecektir” şeklinde konuştu. Yılmaz, Türkiye’deki ev sahip­liği oranındaki gerilemeden ve hükümetin sosyal konut üre­tim hamlesinden bahsederek, önerdikleri modelin hızlı, ni­telikli ve toplumun gerçek ih­tiyaçlarına yanıt veren konut üretimi için son derece etkili olacağını söyledi.

İkinci ev alımlarında kredi kısıtlamasına düzenleme sinyali

"BDDK'NIN KREDİ KISIT­LAMALARININ ÖNÜMÜZDEKİ DÖ­NEMDE KALDIRILACAĞINI DÜŞÜ­NÜYORUZ"

Ziya Yılmaz, ikinci temel başlıklarının ise “konutta uy­gun koşullarla finansmana eri­şim” olduğunu belirterek, şu açıklamalarda bulundu: “Ko­nuta erişim ancak uygun konut finansmanı ile mümkündür. Bu noktada BDDK'nın kredi kısıt­lamalarının önümüzdeki dö­nemde kaldırılacağını düşü­nüyoruz.

Çünkü, enflasyonun daha düzenli bir patikaya gir­miş olması bu beklentimizi ar­tırıyor. Bu konuyla ilgili Hazi­ne ve Maliye Bakanlığımız ile de görüşüyoruz. İmkanı olup da birden fazla konut alabilecek ve bunları da kiralık konut olarak piyasaya arz edebilecek kişile­ri de göz ardı etmemek gerek.”

Yılmaz, kredi kısıtlamala­rının bu yıl içinde kalkacağını düşündüklerini ifade etti.

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ETİKETLER
#konut
#konut piyasası
#Arsa Geliştirme
#Konut Üretimi
#Konut Kısıtlamaları
#Konut Geliştiricileri Ve Yatırımcıları Derneği (konutder)
#Kamu Politikaları
#Kredi Kısıtlamaları
#Konut Finansmanı
#Ekonomi
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