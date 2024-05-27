İkinci ev vergisinde köy evi ve yazlık korkusu sardı

27 May 2024 07:35 - Güncelleme : 27 May 2024 07:37

Emlak vergisi ve tapu harcında yeni düzenlemeler ikinci ev sahiplerinin belini bükecek. Özellikle yazlık ve vergiden muaf olan köy evlerindeki durumun ne olacağı merak ediliyor.

Katlamalı vergi getirilmesiyle eğer köy evi ve yazlıklar kapsam dışı bırakılmazsa vergi yükü ağır olacak. Haziran ayında Meclis'e gelmesi beklenen taslakta birden fazla evi olanların daha fazla ödeme yapması bekleniyor. Oturulan evin vergisi normal ödenecekken yazlık ve köy evi statüsündekilerin durumunun ne olacağı netleşmedi.

MİRAS KALAN EVLERİN DURUMU

Ancak milyonlarca vatandaşın köylerde babadan, atadan kalma evleri tapu kaydında üzerlerinde görünüyor. Bu ev ve gayrimenkullerin büyük bölümü ise varislerin hisselerinde yer alıyor. Köy evlerinin dışında yazlık olarak kullanılan evler de tapu kayıtlarında bulunuyor. Köy evleri ile yazlıkların ‘ikinci ev’ olarak değerlendirilmesi halinde milyonlarca vatandaş yeni vergilerle karşılaşacak.

"YAZLIKLARIN VERGİLENDİRİLMESİ ADİL OLMAZ" GÖRÜŞÜ HAKİM

Konuyla ilgili bilgi veren kaynaklar, vergi reformuyla konuta yatırım yapan varlıklı kesimlerin gelirindeki artışın vergilendirilmek istendiğini, bu nedenle köy evlerinin ‘ikinci ev vergisi’ dışında tutulması gerektiğini ifade etti. Ancak yazlıkların durumunun köy evlerinden biraz daha farklı olduğuna işaret eden kaynaklar, “Yazlıkların önemli bölümü çalışırken alınmış, şimdi emeklilikte kullanılan evler. Bu evlerin ilave vergilendirilmesi adil olmaz. Yazlık adı altında sahip olunan değeri çok yüksek evlerin kapsam dışında kalacağını düşünüyoruz” dediler.