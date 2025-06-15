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 | Bengü Sarıkuş

İklim Dayanışması: Karayip Fonu'na 5 milyon dolar destek

Brezilya-Karayip Ülkeleri Zirvesi, iklim krizine çözüm bulunması ve güçlü finansman talebiyle sona erdi. Toplantıda 2024 yılında meydana gelen ölümcül seller, tarihi kuraklık ve artan orman yangınlarının yanı sıra Karayip Adaları'nı tehdit eden deniz seviyesindeki yükselme gibi etkilerin yarattığı kırılganlığa işaret edildi.

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İklim Dayanışması: Karayip Fonu'na 5 milyon dolar destek
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
15.06.2025
saat ikonu 10:05
|
GÜNCELLEME:
15.06.2025
saat ikonu 10:05

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın ev sahipliğinde düzenlenen Brezilya-Karayip Ülkeleri Zirvesi, iklim krizine çözüm bulunması ve güçlü finansman çağrısıyla sona erdi.

İklim Dayanışması: Karayip Fonu'na 5 milyon dolar destek

Başkent Brasilia'daki Itamaraty Sarayı’nda gerçekleştirilen zirvenin kapanış konuşmasında Lula da Silva, "Zengin ülkelerden, küresel ısınmanın yol açtığı tahribatın azaltılması, uyum ve telafi için iddialı emisyon azaltım hedefleri ve sağlam bir finansman talep edeceğiz." ifadesini kullandı.

KARAYİPLER İKLİM İÇİN BİRLEŞTİ

Zirvenin ardından yayımlanan ortak bildiride Brezilya’nın Belem kentinde 10 Kasım’da düzenlenecek COP30 Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı'nda emisyonların azaltılması, iklim uyumu, uyarlanabilirlik ve tazminat alanlarında güçlü taahhütlerin alınmasının hedeflendiği bildirildi.

İklim Dayanışması: Karayip Fonu'na 5 milyon dolar destek

Bildiride, Brezilya'nın Rio Grande do Sul eyaletinde 2024 yılında meydana gelen ölümcül seller, tarihi kuraklık ve artan orman yangınlarının yanı sıra Karayip Adaları'nı tehdit eden deniz seviyesindeki yükselme gibi etkilerin yarattığı kırılganlığa işaret edildi.

Zirveye Karayip Topluluğu (CARICOM) üyesi 14 ülkenin temsilcilerinin yanı sıra Dominik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Luis Abinader ve Küba Devlet Başkan Yardımcısı Salvador Valdés de katıldı.

İklim Dayanışması: Karayip Fonu'na 5 milyon dolar destek

KARAYİP FONUNA 5 MİLYON DOLAR DESTEK

Bu arada, Brezilya hükümetinin, Karayip Kalkınma Bankasının fonuna 5 milyon dolarlık katkı taahhüdünde bulunduğu açıklandı. Zirvede söz alan Barbados Başbakanı ve CARICOM Dönem Başkanı Mia Mottley, Haiti'de devam eden güvenlik ve insani krizi hatırlatarak, "Geçen yıl Haiti’de dünyanın herhangi bir yerinden daha fazla insan hayatını kaybetti ancak geleneksel bir çatışma bölgesi olarak görülmediği için bu durum hala görmezden geliniyor." dedi.

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