İklim krizi dünya ekonomisine 2 trilyon dolarlık fatura kesti

11 Kasım 2024 14:13 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 14:14

İklim değişikliği sebebiyle oluşan doğal afetler dünyanın ekonomisini de dengesizleştirdi. Uluslararası Ticaret Odası (ICC), 2014 ile 2023 yılları arasını kapsayan yeni bir rapor yayınladı. Rapora göre aşırı hava olaylarının toplam maliyeti 2 trilyon doları buldu.

Dünya, iklim değişikliği kaynaklı doğal afetlerin oluşturduğu ekonomik yükle boğuşuyor. Uluslararası Ticaret Odası (ICC) tarafından yayımlanan yeni bir rapora göre, 2014 ile 2023 yılları arasında yaşanan iklim kaynaklı aşırı hava olaylarının toplam maliyeti 2 trilyon doları buldu. Bu rakam, 2008 küresel finans krizinin neden olduğu zarara benzer bir ekonomik etki oluşturuyor.

4 BİN HAVA OLAYI GERÇEKLEŞTİ

Rapora göre, dünya genelinde yaklaşık 4 bin hava olayı, evler, iş yerleri ve altyapılarda büyük hasarlara yol açarken insan hayatını ve üretkenliği de doğrudan etkiledi. İklim kaynaklı afetler nedeniyle yaklaşık 1.6 milyar insan mağdur oldu ve önümüzdeki yıllarda bu sayının artması bekleniyor. ICC verilerine göre, 1980-1999 dönemi ile 2000-2019 dönemi karşılaştırıldığında, iklim afetlerinin sayısı %83 oranında arttı.

FATURA GİT GİDE ARTIYOR

Özellikle son iki yıl dikkate alındığında, 2022 ve 2023'te iklim krizinin maliyeti 451 milyar doları aştı. Bu, önceki sekiz yıla kıyasla %19'luk bir artışı gösteriyor. ICC Genel Sekreteri John Denton, “Bu veriler, iklim krizinin artık gelecekteki bir tehdit olmadığını, doğrudan ekonomiyi etkileyen bir sorun haline geldiğini gösteriyor” dedi. Denton, dünya liderlerine çağrıda bulunarak, finans krizine karşı alınan önlemlere benzer hız ve kararlılıkta adımlar atılmasını istedi.

Bu rapor, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nın başladığı dönemde yayımlandı. Konferansta, dünya liderleri iklim değişikliğine karşı alınacak önlemleri masaya yatırırken, ICC'nin yayımladığı rapor, hükümetleri ve iş dünyasını sera gazı emisyonlarını azaltmaya yönelik daha etkili politikalar benimsemeye çağırıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeniden seçilmesinin ardından iklim düzenlemelerinde geri adım atılma endişesi de gündemde. Trump, daha önce Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmiş ve ülkedeki bazı çevre koruma düzenlemelerini gevşetmişti.