İkramiyede ayrım ortadan kalktı! Milyonları ilgilendiriyor: 641 lira 81 kuruş ek ödeme

29 Temmuz 2024 11:06 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 11:11

Emekli ve memurlara zamlı maaşları ödenecek! Ağustos maaş ödeme takvimi belli oldu

Emekli ve memurlara zamlı maaşları ödenecek! Ağustos maaş ödeme takvimi belli oldu

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TBMM Genel Kurulu’nda dün gece kabul edilen kanunla en düşük emekli aylığı 12 bin 500 TL olarak güncellendi. Kanun teklifinin Plan Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmeleri sırasında kamu görevlileri arasındaki toplu sözleşme ikramiyeleri arasındaki ayrım ortadan kalktı. Görüşmeler sırasında yüzde 1 barajını aşan sendika üyesi memurlara toplu sözleşme ikramiyesi ödenmesine ilişkin madde eklendi. İşte tüm detaylar...

TÜM KAMU GÖREVLİLERİ YARARLANACAK

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, kanunun TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmeleri sırasında kritik son dakika değişiklikleri yapıldı. Kamu görevlilerine her ay 707 gösterge karşılığı toplu sözleşme ikramiyesi ödenecek. Bugünkü karşılığı 641,81 TL olan ikramiyeden sendika üyesi olan tüm kamu görevlileri yararlanacak.

Kamu görevlilerine verilen toplu sözleşme ikramiyesinden yararlanma koşulunu hizmet kolunda yüzde 1 barajını aşan sendikalarla sınırlayan toplu sözleşme hükmü Danıştay tarafından iptal edilince kanun çıkartılarak, baraj koşulu da yüzde 2’ye yükseltilmişti. Ancak Anayasa Mahkemesi ocak ayında verdiği kararla, düzenlemeyi Anayasa’ya aykırı bularak iptal etti.

YENİ MADDE EKLENDİ

Kanun teklifinin Plan Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmeleri sırasında yüzde 1 barajını aşan sendika üyesi memurlara toplu sözleşme ikramiyesi ödenmesine ilişkin madde eklendi. Muhalefetin itirazları üzerine Genel Kurul’da değişiklik yapıldı. Buna göre, halen yürürlükte bulunan toplu sözleşme ile belirlenen 707 gösterge karşılığı ikramiyeden sendika üyesi olan tüm memurlar yararlanacak. Sadece sendika üyesi olmayan memurlar ikramiyeden yararlanamayacak.

Kanunun Resmi Gazete’de yayımını izleyen tarihten itibaren sendika üyesi tüm memurlara 2024 yılı için her ay 641,81 TL ödeme yapılacak.