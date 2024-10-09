İktidarın emekli planını açıkladı! Emekli maaşlarına zam çözümünü deşifre etti

09 Ekim 2024 14:52 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 15:57

Türkiye'de ücret bazında beklentiler her geçen gün artıyor. Özellikle emekliler ve asgari ücretli çalışanlar maaşları ne olacak, diye sıklıkla sorguluyor. Bütün bunlar konuşulurken AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler yeni bir açıklama yaptı. Yeni emeklilik sistemi üzerine yapılan bu açıklama, 2024 - 2025 yılındaki maaş farkı başta olmak üzere ilerleyen dönemler için dikkat çekici sinyaller verdi. SGK uzmanı Özgür Erdursun, Abdullah Güler'in açıklamalarını değerlendirdi. Emekliye zam çözümü sunarak emekli olacakları nelerin beklediğini açıkladı.

Yeni emeklilik sistemi​ üzerine yapılan çalışmalar hız kazandı. Ekonomi yönetimi sosyal güvenlikte yeni bir sistem üzerinde çalışılıyor. AK Parti​ Grup Başkanı Abdullah Güler​ açıklamasıyla beraber taşlar yerine oturmaya başladı. Önümüzdeki haftalarda konuyla ilgili bir rapor ortaya çıkaracaklarını ifade eden hükümet kanadı emeklilik sisteminin sil baştan değişeceğini ifade etti. SGK uzmanı​ Özgür Erdursun, Abdullah Güler'in açıklamalarının satır aralarından dikkat çeken gelişmeleri yorumladı.

AK PARTİ'DEN YENİ EMEKLİLİK SİSTEMİ SİNYALİ

AK Parti'den emeklilik sisteminin değişebileceğine dair sinyal geldi. Abdullah Güler, mevcut sistemin hakkaniyetli ve sürdürülebilir olmadığının altını çizdi.

AK Partili Güler, Avrupa'daki emeklilik yaş oranına dikkat çekerek; "Şu anda gelişmiş Batı toplumlarına bakın 45 yaşında, 50'li yaşlarda emekli bulamazsınız. Bizim prim miktarını ve yaşı yeniden konuşmamız lazım. Bu sistemin bu haliyle sürdürülebilir olmadığını görüyorum." dedi.

AK Parti Grup Başkanı Güler ayrıca 2024 yılında emekli olacaklar ile 2025 yılında emekli olacakların alacakları emekli aylıkları arasında fark oluşacağına ilişkin tartışmaları da değerlendirdi.

Güler'in açıklamalarını değerlendiren SGK uzmanı Özgür Erdursun, şu açıklamalarda bulundu;

"Türkiye'de şu anda yaklaşık 25 milyon çalışan var. Ama bu konu tabii emekli olacak herkesi ilgilendiriyor. Bu yıl olmazsa 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 30, 31, 32, kaç yılında emekli olacaksa olsun bu yıl emekli olmuyorsa sistemden gördüğü aylık bir dahaki yıl ocak

ayında düşmüş olacak. Bu kişi 8 yıl sonra da emekli olabilir ama şu anda sistemde gördüğü aylık düşecek. Yani bu konu herkesi ilgilendiriyor.

Bundan sonraki süreçte her dönemde Aralık ayından Ocak ayına girerken o kişi Aralık ayında görmüş olduğu aylığı kaç liraysa çalışma karşılığında Ocak ayına girerken enflasyon farkıyla beraber sadece enflasyon farkı üzerine eklenerek, refah payı veriliyorsa bu refah payı da eklenerek yeni rakamı görmeli ve bu yeni rakam üstünden de çalışmaya devam etmeli.

EYT​'DEN EMEKLİ OLANLARI ÇALIŞTIRMAYAN İŞLETMELER VAR

Bu emekli aylığı konusunda yapılan çalışma bundan sonraki süreler açısından da çok önemli. Şimdi bir de EYT'den emekli olanları çalıştırmayan işletmeler var. Neden çalıştırmıyor? İşveren şunu düşünüyor; Bu kişi çalışırsa kişinin ayrıca bir maliyeti mi olur? Hayır olmaz. Neden çalıştırmıyor derseniz yüksek bir maliyeti var diye çalıştırmıyor. Belki öyle zannediyor ama aslında işverenler için bir avantaj bu. Bir kişi emekli olduktan sonra çalışırsa işverenler açısından ayrıca bir maliyeti yok. Hatta emekli olduktan sonra çalışan kişi brütle çalışıyorsa biraz daha aylığı da ücreti de fazla olur devlet daha az sigorta primi ve vergiyi daha az ödeyeceği için aradaki fark çalışanın cebine girer.

EMEKLİLİK YAŞI YÜKSELECEK Mİ?

Abdullah Güler, "Bizim günümüzün en özel kavramı sürdürülebilirlik. Daha hakkaniyetli bir emeklilik sistemini hayata geçirmemiz lazım. Batı toplumlarına bakın 45'li 50'li yaşlarda emekli olamazsınız" dedi. Şu an sanki Türkiye'de böyle bir şey varmış gibi konuşmuş. Evet EYT var ama bu geçmişten gelen bir yük.

Güler ayrıca "Bizim yeniden prim miktarını, yaşı konuşmamız lazım" dedi. "Geçmişten bugüne kadar bunu nasıl sürdürebiliriz daha gerçekçi primleri nasıl toplayabiliriz" demek primi arttırma anlamını çıkartıyor. Primler çok artarsa işveren yanındaki çalışanı işten çıkartır. Abdullah Güler'in ifade ettiği gibi bir çalışma primleri artıracaklarını sanmıyorum. Yani bu da çok gerçekçi değil.

İKTİDARIN EMEKLİ PLANI NETLEŞİYOR

Şu anda Türkiye'de sadece zaman geçiriliyor. 45 yaşında, 50 yaşında emekliler var bunların maliyeti var falan filan böyle topu yuvarlayarak Ocak ayına kadar gitmek istiyorlar. Önümüzdeki süreç önemli bir süreç. Mecliste bütün bu açıklamalarla ilgili ne gibi gelişmeler olacak neler yaşanacak hep beraber göreceğiz ama iktidarın emeklilik planı netleşiyor.

Ocak ayında emekli aylıklarına enflasyon farkı verilecek. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, ayrıca devreye girmez ise yüzde 15 bilemediniz yüzde 16 SSK ve Bağkurlulara verilecek.

Memurlara yüzde 10,5 bilemediniz yüzde 11 zam verilecek.

Asgari ücrete yüzde 20 bilemediniz yüzde 25 zam verilecek.

En düşük emekli aylığına yüzde 20 gibi artışlar yapılacak.

Sonrasında "Enflasyonla mücadele süremizi hızlandırdık bakın faizleri düşürüyoruz" denecek. Faiz indirimleri 2025 Şubat ayında büyük ihtimalle başlar.

"Tamam her şey iyiye gidiyor faizleri de düşürmeye başladık biraz daha sabredin ekonomi daha iyi olacak" denerek bu sefer de "Temmuz ayını bekleyin" diyecekler. Temmuz ayında daha iyi artışlar yapılacak yani böyle devam edecek.

Burada tek bir faktör var; Bakın asgari ücrette, emekli aylıklarında, ekonomi kurmayının açıklamaları, IMF'in, Dünya Bankası'nın, Sayın Mehmet Şimşek'in, ve Merkez Bankasının açıklamalarını falan bir tarafa bırakın. Cumhurbaşkanının son söyleyeceği son karar burada çok önemli. Ocak ayında Sayın Cumhurbaşkanı yine bir topa girebilir. Çünkü emeklilerin hali perişan durumda. Bu noktada devreye girebilir.