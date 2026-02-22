Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

İl il TOKİ kura takvimi 2026! Bu haftanın 6 şehri belli oldu... Sonuçlar nereden öğreniliyor?

Şubat 22, 2026 14:01
1
İl il TOKİ kura takvimi 2026! Bu haftanın 6 şehri belli oldu... Sonuçlar nereden öğreniliyor?

TOKİ kura çekilişlerinde süreç batı illerine doğru ilerlerken, gözler yeni haftanın programına çevrildi. Peki, 23-27 Şubat 2026 haftasında kura heyecanı hangi illerde yaşanacak?

İstanbul, Ankara ve İzmir için kura takvimi belli oldu mu?

İşte 500 bin konut projesinde yeni haftanın soruları ve cevapları... 

2
TOKİ KONUT

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında bu hafta 6 ilde daha kura çekilişi yapılacak. Bugüne kadar 69 şehirde 312 bin 290 hak sahibi belirlendi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığının hayata geçirdiği Yüzyılın Konut Projesi'nin kura çekimlerinde 8 hafta geride kaldı. 29 Aralık'ta başlayan kura süreci, dün Bursa'da 17 bin 225 konutun daha hak sahiplerinin belirlenmesiyle devam etti.

 

3
İl il TOKİ kura takvimi 2026! Bu haftanın 6 şehri belli oldu... Sonuçlar nereden öğreniliyor?

HANGİ İLLERDE KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI?

Bu kapsamda, 29 Aralık 2025-22 Şubat tarihleri arasında Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya, Erzincan, Şanlıurfa, Trabzon, Tokat, Amasya, Manisa, Sivas, Kastamonu, Aydın, Giresun, Kilis, Sinop, Niğde, Ordu, Aksaray, Karabük, Samsun, Nevşehir, Bartın, Elazığ, Kayseri, Zonguldak, Kırşehir, Düzce, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Yalova, Kırıkkale, Yozgat, Kütahya, Bilecik, Çankırı, Bolu, Tekirdağ, Balıkesir, Kocaeli, Eskişehir, Karaman, Konya, Sakarya, Mersin, Kırklareli, Diyarbakır, Adana, Çanakkale, Gaziantep ve Bursa'da kura çekimleri tamamlandı.

4
toki 500 bin konut

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından 23 Şubat-1 Mart haftasının kura takvimini paylaşarak, şunları kaydetti:

"Milletimizi 'ev sahibi' yapacak 500 bin sosyal konut projemizin kura çekim aşamasında sona yaklaşıyoruz. Bugüne kadar 69 şehirde 312 bin 290 hak sahibimizi belirledik. Bu hafta 6 şehrimizde daha kura heyecanı yaşayacağız. Kura törenlerimiz biter bitmez de hızlıca temelleri atacağız. 

5
İl il TOKİ kura takvimi 2026! Bu haftanın 6 şehri belli oldu... Sonuçlar nereden öğreniliyor?

İLK ANAHTAR MART 2027'DE 

İnşallah ilk anahtarları 2027 Mart ayında teslim etmeyi hedefliyoruz. Sosyal konutlarımızla birlikte mahalle kültürünü yaşatacak, içinde anaokulu, aile sağlık merkezi, spor salonları, taziye evleri, misafirhanelerin de olduğu 500 mahalle konağını da ülkemize kazandıracağız."

 

6
toki kura

YENİ HAFTADA KURADA HANGİ ŞEHİRLER VAR?

Yeni haftada, 24 Şubat Salı Uşak'ta 2 bin 558, 25 Şubat Çarşamba Isparta'da 2 bin 889, 26 Şubat Perşembe Burdur'da 2 bin 206, 27 Şubat Cuma Edirne'de 2 bin 530, Denizli'de 6 bin 370 ve Osmaniye'de 2 bin 990 konutun daha hak sahipleri belli olacak.

Bu doğrultuda, 6 ilde 19 bin 543 konutun daha hak sahiplerinin belirlenmesiyle, 75 ilde 331 bin 833 konut için kura çekimi tamamlanacak.

7
İl il TOKİ kura takvimi 2026! Bu haftanın 6 şehri belli oldu... Sonuçlar nereden öğreniliyor?

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE TAKVİM BELLİ OLDU 

İstanbul, Ankara ve İzmir için kura takvimi, TOKİ tarafından henüz duyurulmadı. En yüksek konut bazlı kura çekiminin gerçekleşeceği İstanbul, Ankara ve İzmir için tarihler merak ediliyor.

Kura çekim tarihleri, Toplu Konut İdaresi TOKİ tarafından ilan edilecek takvim doğrultusunda devam edecek.

8
İl il TOKİ kura takvimi 2026! Bu haftanın 6 şehri belli oldu... Sonuçlar nereden öğreniliyor?

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL TAKİP EDİLİYOR?

TOKİ kura sonuçları her ilin kura çekimi tamamlandıktan sonra, o ilin kura sayfası üzerinden ilan ediliyor.

Hak sahibi belirleme kuralarına göre asil ve yedek kura sonuçları illere göre şu şekilde;

Not: Kırmızı renkli illerin üzerine tıklayarak “kura sonucu” ekranından o ilin kura sonuçlarını sorgulayabilirsiniz.

TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

