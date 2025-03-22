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 | İrem Çınar

İlaç fiyatları için yeni düzenleme! Resmi Gazete'de yayımlandı: Eczacılar artık o kaybı yaşamayacak

Sağlık Bakanlığı'nın yeni düzenlemesi, ilaç fiyatlarındaki döviz kuru artışlarından eczacıların da aynı oranda faydalanmasını sağlayacak. Bu düzenlemenin temel amacı ise eczacıların gelir kaybını engelleyerek sürdürülebilir bir hizmet sunmalarını desteklemek olacak.

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İlaç fiyatları için yeni düzenleme! Resmi Gazete'de yayımlandı: Eczacılar artık o kaybı yaşamayacak
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
22.03.2025
saat ikonu 12:58
|
GÜNCELLEME:
22.03.2025
saat ikonu 13:25

Sağlık Bakanlığı, dün Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenleme ile ilaç fiyatlarının nasıl güncelleneceğine ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Düzenlemenin, ilaç fiyatlarının dönemseldir ve euro kuru değişikliklerine bağlı olarak belirli kurallar çerçevesinde her yıl güncelleneceğini vurguladı.

İLAÇ FİYATLARININ GÜNCELLENME YÖNTEMİ

Açıklamada, ilaç fiyatlarının belirli bir yılın ortalama euro değerinin belirli bir yüzdesine göre güncellendiği ifade edildi. Diğer ülkelerde olduğu gibi, ilaç fiyatlarının güncellenmesi bütçe disiplini çerçevesinde yapılmakta ve yalnızca beşeri tıbbi ürünleri değil, aynı zamanda ithal ilaçları da kapsamaktadır. Bu düzenleme ile ilaç fiyatları, döviz kurlarındaki değişimlere bağlı olarak belirli aralıklarla güncellenecek.

ECZACILAR GELİR KAYBI YAŞAMAYACAK

Mevcut düzenlemede, ilaç fiyatlarına yapılan güncellemeler eczacılar için karlılık dilimlerinin sabit kalmasına neden oluyordu. Bu durum, birçok ilacın üst bareme geçerek düşük karlılık oranlarıyla satılmasına yol açıyordu. Yeni düzenlemeyle birlikte, eczacıların kar marjları belirli bir düzeyde düzenlenmiş olup, şu şekilde belirlenmiştir:

Birinci Kademe (328 TL'ye kadar): Yüzde 28 karlılık
İkinci Kademe (328-657 TL arası): Yüzde 18 karlılık
Üçüncü Kademe (657 TL ve üstü): Yüzde 13 karlılık

Bu karlılık dilimleri, eczacılar için önemli bir gelir kaybının önüne geçilmesini sağlayacak şekilde düzenlenmiştir.

YENİ DÜZENLEME İLE ECZACILAR YARAR SAĞLAYACAK

Yapılan açıklamada, yeni düzenlemenin eczacılar için önemli bir avantaj sunduğu belirtildi. Eczacılar, ilaç fiyatlarına yapılan her kur güncellemesi ile karlılık baremlerinin de aynı oranda yükseleceğini görecekler. Bu sayede, ilaç fiyatlarındaki artışlardan eczacılar aynı oranda yararlanabilecek ve olası gelir kayıplarının önüne geçilecektir.

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Sıkça Sorulan Sorular

Tarihi geçen ilaçlar ne olur?
Tarihi geçmiş ilaçlar vücuda farklı şekillerde etki edebilir. Bozulmuş veya zaman içinde erimiş olan kapsül formundaki ilaçlar midede ve yemek borusunda ağrıya, ülsere ve gastrointestinal kanamaya neden olabilir. Öksürük şurupları gibi sıvı formundaki ilaçlardaysa ishal ve kusma gibi rahatsızlıklar görülebilir.
ETİKETLER
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#sağlık bakanlığı
#sağlık bakanlığı
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#eczacı
#Ekonomi
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