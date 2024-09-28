İlan fiyatlarında fahiş artış yapanları Ticaret Bakanlığı affetmedi! 11 milyon 700 bin lira para cezası kesildi

28 Eylül 2024 09:37 - Güncelleme : 28 Eylül 2024 09:53

Konut kredisi faiz oranlarında düşüş olacağı yönündeki haberler üzerine, emlak ilan fiyatında fahiş artışa giden emlak işletmelerini Ticaret Bakanlığı mercek altına aldı. Eylül ayı içinde ilan fiyatlarında fahiş artış yapan 117 emlak işletmesine toplam 11 milyon 700 bin lira idari para cezası uygulandı.

Şehit kokusu parfümü pahalıya patladı! Bakanlık o işletme için harekete geçti

Şehit kokusu parfümü pahalıya patladı! Bakanlık o işletme için harekete geçti

Konut kredisi​ faizlerinde indirim​ beklentisi yükseldi. Özellikle bir kamu bankasının attığı ilk adımla konut kredi faizleri geriledi. Bu beklentiyi fırsat bilen emlak​ işletmeleri harekete geçti. Faizlerde indirim beklentisi satılık ilanlarda da fiyat​ oyunları başladı. Ancak Ticaret Bakanlığı ilan fiyatlarında fahiş artış yapan 117 emlak işletmesini tespit edip yüksek para cezaları uyguladı.

FİYAT OYUNLARINA BAŞLAYAN İŞLETMEYE 100 BİN LİRA CEZA

Konut kredi faizlerde indirim beklentisi satılık ilanların fiyatının yükselmesine neden oldu. Ticaret Bakanlığı "konut kredisi faiz​ oranlarında düşüş olacağı" haberleri üzerine, emlak ilan fiyatında fahiş artışa giden bir emlak işletmesine 100 bin lira idari para cezası uyguladı.

Eylül ayı içinde ilan fiyatlarında fahiş artış yapan 117 emlak işletmesi daha tespit edildi. Her bir emlak işletmesine 100 bin lira olmak üzere toplam 11 milyon 700 bin lira idari para cezası verildi.

Bir emlak işletmesine 100 bin liralık idari para cezası uygulandığı aktarılan açıklamada, Bakanlıkça ilan platformlarındaki fiyat değişimlerinin yakından takip edileceği belirtildi.