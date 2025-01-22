İlave tediye ödeme takvimi belli oldu! İşte devletçe verilen ikramiye ödeneğinin hesaplara geçeceği tarihler

22 Ocak 2025 15:39 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 15:43

Kamu işçilerine ilave tediye ödeme tarihleri belli oldu. 4D'li taşeron ilave tediye ikramiyesi hesaplara geçecek. İki taksit halinde ödenecek olan 60 günlük ikramiyenin ilk 30 günlük kısmının ne zaman ödeneceği netleşti. 60 günlük ikramiyenin ilk 30 günlük kısmı sadece 2 gün sonra hesaplarda olacak.

Kamu işçilerini ilave tediye ikramiyeleri 6772 sayılı Kanuna göre Cumhurbaşkanı​ tarafından açıklanan tarihlerde ödeniyor. 2025​ yılı ikramiye ödeme takvimi belli oldu. İşçi ikramiye iki taksit halinde ödenecek. İşte kamu işçisi 2025 tediye tarihleri.

İŞÇİ İKRAMİYELERİNİN ÖDENECEĞİ TARİH BELLİ OLDU

Kamuda çalışan işçilerin 2025 yılı ikramiye ödeme tarihleri netleşti. İkramiyenin ilk kısmı 24 Ocak tarihinde işçilerin hesaplarına yatacak. Diğer yarısı ise 24 Mart tarihinde ödenecek.

6772 sayılı kanun kapsamında çalışan kamu işçilerine verilen bu ödemeler, iki taksit halinde gerçekleştirilecek. Bu ödemeler, yılın ilk yarısında ve ikinci yarısında 26'şar günlük bölümler halinde ikişer parça olarak ödenecek.

4D'Lİ TAŞERON İLAVE TEDİYE İKRAMİYESİ

Kadroya geçen taşeron işçiler de ilave tediye ödemelerinden yararlanabiliyor. Bunun için, kamu kurum ve kuruluşlarında işçi statüsünde çalışmak, bir işyerinde görev yapmak, en az bir tam yıl çalışmış olmak ve iş akdinin aktif şekilde devam ediyor olması gerekiyor.

TEDİYE İKRAMİYE TUTARLARI İŞÇİ MAAŞINA GÖRE DEĞİŞECEK