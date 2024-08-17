İletişim Başkanlığı'ndan emekliye en fazla yüzde 20 zam iddiası yalanlandı

17 Ağustos 2024 13:16 - Güncelleme : 17 Ağustos 2024 14:14

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan, "Merkez Bankası Başkanı Karahan, Londra'da görüştüğü yabancı yatırımcılara 'yılbaşında çalışan ve emeklilere en fazla yüzde 20 zam planlandığını' söyledi" iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

"HABERLERİN HERHANGİ BİR DAYANAĞI YOK"

Merkezden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan, "Merkez Bankası Başkanı Karahan, Londra'da görüştüğü yabancı yatırımcılara 'yılbaşında çalışan ve emeklilere en fazla yüzde 20 zam planlandığını' söyledi" iddiası doğru değildir.

Londra'da yabancı yatırımcılarla bir araya gelen Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan'a bu yönde bir soru sorulmamış veya iddia edildiği gibi bir cevap verilmemiştir.

Toplantıda, "çalışan ve emeklilerin zam oranına ilişkin açıklama yapıldığı" yönündeki haberlerin herhangi bir dayanağı bulunmamaktadır.

Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."