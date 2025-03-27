İlk arabasını alacak ailelere destek geliyor! Kimler yararlanabilecek? Şartlar belli oldu

Türkiye'nin yerli otomotiv sanayi altyapısını güçlendirme ve otomobile erişimi kolaylaştırma hedefiyle, 3 ve daha fazla çocuklu ailelere yönelik "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı" devreye giriyor. Bu program, özellikle düşük gelir grubundaki ailelerin satın alma gücüne hitap eden, uygun vadeli finansman seçenekleriyle uzun vadeli destek sunmayı amaçlıyor.

Türkiye’nin yerli otomotiv sanayi altyapısını güçlendirmek adına önemli adımlar atılıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hayata geçirilen yeni destek programı, ailelerin yerli otomobil alımını kolaylaştıracak. 3 veya daha fazla çocuklu ailelere yönelik olan bu destek, hem ekonomik erişilebilirliği artırmayı hem de çevresel faydalar sağlamayı hedefliyor.

UZUN VADELİ FİNANSMAN İMKANI

Yeni program, özellikle düşük gelir gruplarının araç sahibi olabilmesi için uzun vadeli finansman imkânları sunmayı planlıyor. Bu sayede, araç alımında yaşanan mali engelleri aşmak mümkün olacak. "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı"na başvuruların yoğun olması bekleniyor. Aileler, düşük faizli ve uzun vadeli kredilerle yerli otomobil sahibi olabilecek.

DÜŞÜK GELİR GRUPLARINA YÖNELİK DESTEK

Program, özellikle gelir seviyesi düşük olan ailelerin araç sahibi olabilmesi için büyük bir fırsat sunuyor. Araç sahibi olmanın getirdiği mobilite avantajları, sosyal refah seviyesini artırmayı hedefliyor. Ailelerin ulaşım imkanlarının iyileştirilmesi, günlük yaşamlarını kolaylaştırırken, aynı zamanda ekonomi için de önemli katkılar sağlanacak.

TOGG SATIŞLARINDA ARTIŞ BEKLİYOR

Verilecek destekle birlikte, yerli otomobil üreticisi Togg’un satışlarında önemli bir artış bekleniyor. Program, Türkiye’nin milli otomobilinin satışlarını artırarak, yerli üretimin desteklenmesine de katkı sağlayacak. Yerli araçların daha fazla aileye ulaşması, binek araçların yaş ortalamasının düşmesine ve dolayısıyla karbon emisyonlarının azalmasına yardımcı olacak.



"İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı", Türkiye'nin yerli otomobil sanayisini güçlendirirken, aynı zamanda düşük gelirli ailelere ekonomik fırsatlar sunacak.