İlk defa burs ve kredi alacaklar dikkat! Ekim ve kasım aylarını içeren iki aylık ödeme hesaplara geçecek: İşte tarihler

18 Kasım 2024 12:43 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 12:51

İlk defa burs ve kredi alacak öğrencilere müjde geldi. Merakla beklenen ekim ve kasım ayı ödemelere hesaplara yatırılmaya başlandı. Üniversite öğrencileri iki aylık ödemeyi peşin alacak. İşte Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünden ilk defa burs ve kredi başvurusunda bulunan öğrenciler için ödeme planı.

Burs​ ve kredi​ ödemeleri başladı. Milyonlarca öğrenci için müjde geldi. 2024-2025​ eğitim dönemi taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencileri iki aylık ödeme alacak. Burslar T.C kimlik numarasının son hanesine göre hesaplara geçecek. BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ HESAPLARA GEÇİYOR Öğrencilerin heyecanla beklediği ekim ve kasım aylarını içeren iki aylık ödeme hesaplara geçecek. Öğrencilerin T.C kimlik numaralarının son hanesine göre yapılacak ödemeler, 18-22 Kasım tarihleri arasında yatırılacak. T.C kimlik numarasının; Son hanesi "0" olan öğrencilere 18 Kasım,

"2" olan öğrencilere 19 Kasım,

"4" olan öğrencilere 20 Kasım,

"6" olanlara 21 Kasım,

"8" olan öğrencilere 22 Kasım'da burs ve kredi yatacak. Bu tarihler sadece ilk ödeme için geçerli olacak. Öğrenciler, burs/kredilerini Ziraat Bankası ATM'lerinden çekebilecek. 2024 yılında; Lisans öğrencilerin 2000 lira,

Yüksek lisans öğrencileri 4000 lira

Doktora öğrencileri 6000 lira alıyor. İlgili Haberler KYK burs ve kredi ödemesi ne zaman yatacak? T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre yapılacak