Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

İlk evim konut kredisi şartları ne? Yüzde 1.20 faizli kredi başvuru tarihi

İlk Evim konut kredisine ilişkin başvuru koşulları ve tarihler kamuoyunda merak edilmeye başlandı. Ev sahibi olma hayali kuran ve kampanyanın açıklanmasını bekleyen milyonlarca dar ve orta gelirli vatandaş için yüzde 1,20 faizli İlk Evim kredisi kampanyasına dair son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. Düşük faiz oranı ve 180 ay vadeli ödeme seçeneği sunması beklenen İlk Evim kredisi başvuruları için geri sayım başladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
İlk evim konut kredisi şartları ne? Yüzde 1.20 faizli kredi başvuru tarihi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.04.2026
saat ikonu 23:29
|
GÜNCELLEME:
08.04.2026
saat ikonu 23:30

(OVP) kapsamında devreye alınması planlanan “İlk Evim” konut kredisi kampanyasının ayrıntılarına yönelik araştırmalar hız kazandı. 2026 yılının ilk çeyreğinin tamamlanmasının ardından yüzde 1,20 öngörülen konut kredisi başvurularının ne zaman başlayacağına dair sorgulamalar arttı. Peki, İlk Evim Konut Kredisi için başvurular başladı mı, şartları neler?

İlk evim konut kredisi şartları ne? Yüzde 1.20 faizli kredi başvuru tarihi

İLK EVİM KONUT KREDİSİ VADE VE FAİZ ORANI

Orta Vadeli Program çerçevesinde uygulanması planlanan kredi modelinde faiz oranının yüzde 1,20 seviyesinde olması bekleniyor. Finansman desteğinin kamu bankaları aracılığıyla sağlanması ve vade süresinin 180 aya kadar uzatılması öngörülüyor. Hedef, dar ve orta gelir grubundaki vatandaşların daha erişilebilir koşullarla konut sahibi olabilmesini sağlamak. Kamuoyunda sıkça dile getirilen “Başvurular başladı mı?” sorusuna şu aşamada olumsuz cevap veriliyor. Düzenlemeye dair teknik kriterler (gelir şartı, satın alınacak konutun özellikleri gibi) netleştikten sonra teklifin Meclis’e sunulması ve sonrasında bankalar üzerinden başvuru sürecinin başlatılması planlanıyor. Hayata geçirilmesi öngörülen uygulamadan yalnızca adına kayıtlı herhangi bir konutu olmayan ve daha önce konut kredisi kullanmamış kişilerin yararlanabilmesi bekleniyor.

İlk evim konut kredisi şartları ne? Yüzde 1.20 faizli kredi başvuru tarihi

MUHTEMEL BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Yüzde 1,20 faiz oranı ve 180 ay vade üzerinden yapılan hesaplamaya göre 1 milyon TL kredi için aylık taksit tutarı yaklaşık 13.587 TL seviyesinde oluşuyor. Toplam geri ödeme miktarı ise yaklaşık 2.445.701 TL’ye ulaşıyor.

Yeni konut kredisine müracaat etmek isteyenler açısından öne çıkan kriterler şu şekilde sıralanıyor:

  • İlk defa konut satın alıyor olmak
  • Adına kayıtlı başka bir konutun bulunmaması
  • Satın alınacak konutun yer aldığı şehirde ikamet ediyor olmak
  • Son bir yıl içinde konut satışı gerçekleştirmemiş olmak
  • Hisseli taşınmazlarda yüzde 50’den fazla pay sahibi olmamak
  • Belirlenen gelir şartlarını karşılıyor olmak.
ETİKETLER
#faiz oranı
#Orta vadeli program
#Konut Finansmanı
#İlk Evim Konut Kredisi
#Konut Satın Alma
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.