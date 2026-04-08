İlk evim konut kredisi şartları ne? Yüzde 1.20 faizli kredi başvuru tarihi

Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında devreye alınması planlanan “İlk Evim” konut kredisi kampanyasının ayrıntılarına yönelik araştırmalar hız kazandı. 2026 yılının ilk çeyreğinin tamamlanmasının ardından yüzde 1,20 faiz oranı öngörülen konut kredisi başvurularının ne zaman başlayacağına dair sorgulamalar arttı. Peki, İlk Evim Konut Kredisi için başvurular başladı mı, şartları neler?

İLK EVİM KONUT KREDİSİ VADE VE FAİZ ORANI

Orta Vadeli Program çerçevesinde uygulanması planlanan kredi modelinde faiz oranının yüzde 1,20 seviyesinde olması bekleniyor. Finansman desteğinin kamu bankaları aracılığıyla sağlanması ve vade süresinin 180 aya kadar uzatılması öngörülüyor. Hedef, dar ve orta gelir grubundaki vatandaşların daha erişilebilir koşullarla konut sahibi olabilmesini sağlamak. Kamuoyunda sıkça dile getirilen “Başvurular başladı mı?” sorusuna şu aşamada olumsuz cevap veriliyor. Düzenlemeye dair teknik kriterler (gelir şartı, satın alınacak konutun özellikleri gibi) netleştikten sonra teklifin Meclis’e sunulması ve sonrasında bankalar üzerinden başvuru sürecinin başlatılması planlanıyor. Hayata geçirilmesi öngörülen uygulamadan yalnızca adına kayıtlı herhangi bir konutu olmayan ve daha önce konut kredisi kullanmamış kişilerin yararlanabilmesi bekleniyor.

MUHTEMEL BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Yüzde 1,20 faiz oranı ve 180 ay vade üzerinden yapılan hesaplamaya göre 1 milyon TL kredi için aylık taksit tutarı yaklaşık 13.587 TL seviyesinde oluşuyor. Toplam geri ödeme miktarı ise yaklaşık 2.445.701 TL’ye ulaşıyor.

Yeni konut kredisine müracaat etmek isteyenler açısından öne çıkan kriterler şu şekilde sıralanıyor: